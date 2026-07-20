riječi ministrice

Nezgodna situacija s čistačicama u bolnicama: 'Problem postoji u cijelom zdravstvu'

M.Da.

20.07.2026 u 22:43

Čistačica - ilustracija
Čistačica - ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL
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Ministrica zdravstva Irena Hrstić otkrila je da se cijeli zdravstveni sustav bori s nedostatkom čistačica. Istaknula je da će otvoriti prostor za razgovor o koeficijentima, iako su plaće u zdravstvu povećane pretprošle godine

Sindikat KBC-a Zagreb proteklog je tjedna upozorio da u najvećoj hrvatskoj bolnici nedostaje čistačica. Istaknuli su da već neko vrijeme bilježe pad interesa za ovim poslom, što se ogleda u sve većem broju slobodnih radnih mjesta na koja se javlja sve manje ljudi, zbog čega pribjegavaju outsourcingu.

Upozorili su i da je taj posao sve manje atraktivan zbog zahtjevnih uvjeta rada, velike odgovornosti i nedovoljno konkurentnih primanja. Ministrica zdravstva Irena Hrstić ponovno se na ovu temu oglasila na HRT-u. Istaknula je da taj problem postoji u cijelom zdravstvu.

Podsjetila je da su zdravstvenim djelatnicima plaće povećane 2024. godine. No, pitanje koeficijenata je i dalje otvoreno, napose nakon što je ministar rada Alen Ružić naveo da bi se o tome moglo razgovarati.

"Otvoreno je pitanje uvida u same koeficijente. Budući da je riječ o općim poslovima, uvijek postoji prostor za razgovor", poručila je Hrstić.

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Helikopterska služba velik iskorak

Ministrica se osvrnula i na hitnu helikoptersku službu, koja je veliki iskorak u pružanju hitne pomoći, ali se provodi ugovorom s talijanskom tvrtkom. 

"Hitna helikopterska i pomorska služba danas su postale standard. Naš je zadatak napraviti održiv sustav i sagledati gdje postoje mogućnosti za poboljšanja", rekla je Hrstić.

Podsjetila je kako je vrijednost ugovora s Talijanima 62,5 milijuna eura tijekom sedam godina. Uz to, njeno ministarstvo kontinuirano analizira potrebe sustava hitne pomoći.

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