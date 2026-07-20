Nezgodna situacija s čistačicama u bolnicama: 'Problem postoji u cijelom zdravstvu'

Sindikat KBC-a Zagreb proteklog je tjedna upozorio da u najvećoj hrvatskoj bolnici nedostaje čistačica. Istaknuli su da već neko vrijeme bilježe pad interesa za ovim poslom, što se ogleda u sve većem broju slobodnih radnih mjesta na koja se javlja sve manje ljudi, zbog čega pribjegavaju outsourcingu.

Upozorili su i da je taj posao sve manje atraktivan zbog zahtjevnih uvjeta rada, velike odgovornosti i nedovoljno konkurentnih primanja. Ministrica zdravstva Irena Hrstić ponovno se na ovu temu oglasila na HRT-u. Istaknula je da taj problem postoji u cijelom zdravstvu.

Podsjetila je da su zdravstvenim djelatnicima plaće povećane 2024. godine. No, pitanje koeficijenata je i dalje otvoreno, napose nakon što je ministar rada Alen Ružić naveo da bi se o tome moglo razgovarati.

"Otvoreno je pitanje uvida u same koeficijente. Budući da je riječ o općim poslovima, uvijek postoji prostor za razgovor", poručila je Hrstić.