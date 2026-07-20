Nezgodna situacija s čistačicama u bolnicama: 'Problem postoji u cijelom zdravstvu'

Ministrica zdravstva Irena Hrstić otkrila je da se cijeli zdravstveni sustav bori s nedostatkom čistačica. Istaknula je da će otvoriti prostor za razgovor o koeficijentima, iako su plaće u zdravstvu povećane pretprošle godine
Sindikat KBC-a Zagreb proteklog je tjedna upozorio da u najvećoj hrvatskoj bolnici nedostaje čistačica. Istaknuli su da već neko vrijeme bilježe pad interesa za ovim poslom, što se ogleda u sve većem broju slobodnih radnih mjesta na koja se javlja sve manje ljudi, zbog čega pribjegavaju outsourcingu.
Upozorili su i da je taj posao sve manje atraktivan zbog zahtjevnih uvjeta rada, velike odgovornosti i nedovoljno konkurentnih primanja. Ministrica zdravstva Irena Hrstić ponovno se na ovu temu oglasila na HRT-u. Istaknula je da taj problem postoji u cijelom zdravstvu.
Podsjetila je da su zdravstvenim djelatnicima plaće povećane 2024. godine. No, pitanje koeficijenata je i dalje otvoreno, napose nakon što je ministar rada Alen Ružić naveo da bi se o tome moglo razgovarati.
"Otvoreno je pitanje uvida u same koeficijente. Budući da je riječ o općim poslovima, uvijek postoji prostor za razgovor", poručila je Hrstić.
Helikopterska služba velik iskorak
Ministrica se osvrnula i na hitnu helikoptersku službu, koja je veliki iskorak u pružanju hitne pomoći, ali se provodi ugovorom s talijanskom tvrtkom.
"Hitna helikopterska i pomorska služba danas su postale standard. Naš je zadatak napraviti održiv sustav i sagledati gdje postoje mogućnosti za poboljšanja", rekla je Hrstić.
Podsjetila je kako je vrijednost ugovora s Talijanima 62,5 milijuna eura tijekom sedam godina. Uz to, njeno ministarstvo kontinuirano analizira potrebe sustava hitne pomoći.