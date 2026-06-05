Rinčić o prvoj godini mandata: 'Sustav u znatno lošijem stanju nego što smo očekivali'

Gradonačelnica je istaknula kako je upravljanje gradom preuzela s uvjerenjem da Rijeka može bolje i da je nužno provesti korjenite promjene. Za neke od problema smo znali, a neke smo otkrili, rekla je Rinčić koja si je za prvu gosinu madata dala "realnu ocjenu dobar".

"Utvrdili smo da je sustav u znatno lošijem stanju nego što smo očekivali, trom, neučinkovit i zastario te naviknut na komociju nečinjenja", naglasila je. Novoj vlasti najveći izazov bio je promijeniti način djelovanja, uvesti više reda i odgovornosti reformom sustava i promjenom čelnih ljudi komunalnih i trgovačkih društava.

Rinčić je istaknula da je završen postupak preustroja gradske uprave pa sada slijedi višemjesečna reorganizacija. Učinili smo prve korake važne za pokretanje procesa, ali pred nama je još puno posla, ustvrdila je.