Hrvatska uskoro dobiva novi PET/CT uređaj: Zna se gdje će se nalaziti

"Upravo su završile instalacije pet novih linearnih akceleratora i radovi se privode kraju. Kada pogledamo i obnovu Merkura te ostalih bolnica, možemo reći da su zdravstvene ustanove u Zagrebu uglavnom pri kraju obnove i tome se veselimo", rekla je Hrstić za HRT.

Radovi na gradilištu KBC-a Zagreb napreduju krupnim koracima. Izgradnja nekolicine objekata bliži se kraju, nakon čega slijedi i njihovo opremanje uređajima. Ministrica zdravstva Irena Hrstić obišla je gradilište i istaknula kako se završava treća faza obnove.

Stiže PET/CT, a možda i ciklotron

Govoreći o novom PET/CT uređaju za KBC Zagreb, ministrica je potvrdila da je postupak nabave završen. "Izabrana je ponuda i uređaj bi trebao biti instaliran do kraja godine, ovisno o dinamici završetka treće faze obnove", kazala je.

Govorilo se i o instalaciji ciklotrona, koji bi omogućio proizvodnju radiofarmaka u javnom sustavu. No, odluka još nije donesena.

"Ako povećavamo broj PET/CT uređaja, sigurno treba razmišljati o ciklotronu. Sa strukom ćemo napraviti dobar strateški plan za javni zdravstveni sustav", rekla je Hrstić.

Dodala je kako je važno da se svaki novi uređaj maksimalno koristi. "Nije ideja imati uređaje koji će biti iskorišteni 20 ili 30 posto, nego da budu u punoj funkciji", zaključila je ministrica zdravstva.