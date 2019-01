Horvat: Nizozemska brodogradilišta pokazivala interes za Uljanik

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat u četvrtak je ustvrdio da su vođeni razgovori s nizozemskim brodogradilištima Damen i Royal IHC oko Uljanika, a kako će se u konačnici vidjeti hoće li ona iskazati svoju ponudu

Na konstataciju novinara da su jučer kontaktirali oba ta brodogradilišta i da im je iz njih rečeno da nemaju baš nikakav interes za hrvatska brodogradilišta, Horvat je kazao da je dobro ako su to informacije koje su dobili, no kako on već nekoliko dana potvrđuje činjenicu da je u Damen poslano pismo s informacijom da je otvoren data room.

"Prema mojim informacijama, koje tijekom jučerašnjeg dana imam od Uprave Uljanika, oni se još uvijek nisu pojavili u data roomu", izjavio je Horvat novinarima uoči sjednice Vlade.