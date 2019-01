Radnici Uljanika od sutra ponovno rade

Na sastanku Štrajkaškog odbora i svih sindikata koji djeluju u Uljaniku u ponedjeljak je odlučeno da se ne ide u štrajk te da se od sutra, nakon kolektivnoga godišnjeg odmora, radnici vraćaju na posao

Radnici Uljanika danas su se vratili s kolektivnoga godišnjeg odmora. Nezadovoljni su jer ne znaju kako će i kada dobiti plaće za prosinac te razliku za tri mjeseca.

Kako je Cerovac jutros rekao za HTV, dug je oko 15.000 kuna po radniku, a jutros je još 19 radnika dalo otkaz.

Inače Uljanik je u ponedjeljak objavio da je zbog iskazanog interesa potencijalnih investitora produljio radno vrijeme sobe za pregled podataka (data room) i provođenje dubinske analize pa će ta soba do 18. siječnja radnim danom raditi dva sata dulje, do 18 sati. Zbog iskazanog interesa potencijalnih investitora, odlukom Uprave Uljanika, rad sobe za pregled podataka i provođenja dubinske analize se produžava - njezino radno vrijeme do 18. siječnja će trajati svaki radni dan od osam do 18 sati. Radno vrijeme subotom ostaje od devet do 13 sati, izvijestili su iz Uljanika preko Zagrebačke burze. Uljanik je 21. prosinca prošle godine raskinuo strateško partnerstvo s Kermas energijom Danka Končara te otvorio novi postupak odabira strateškog partnera.