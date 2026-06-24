objavio državni inspektorat

Hitno se povlače silikonske žlice za djecu: Postoji opasnost od gušenja

M.Či./Hina

24.06.2026 u 17:59

Državni inspektorat
Državni inspektorat Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL
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Državni inspektorat obavijestio je u srijedu potrošače o opozivu svih šarži proizvoda "Babylove žlica za učiti jesti od silikon, 2 kom.", koju na tržište stavlja dm, jer se ne može isključiti mogućnost da prilikom korištenja dođe do odvajanja malih dijelova žlice

Zbog tih malih dijelova postoji opasnost od gušenja, izvijestio je Državni inspektorat.

Proizvod nije u skladu s Uredbom o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

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Proizvod na tržište stavlja dm-drogerie markt koji je, uz ispriku, sve kupce koji su kupili navedeni proizvod pozvao "da ga prestanu koristiti te da proizvod, otvoren ili neotvoren, vrate u najbližu dm trgovinu, gdje će dobiti povrat novca i bez predočenja računa".

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