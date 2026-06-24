Hitno se povlače silikonske žlice za djecu: Postoji opasnost od gušenja

Proizvod nije u skladu s Uredbom o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Proizvod na tržište stavlja dm-drogerie markt koji je, uz ispriku, sve kupce koji su kupili navedeni proizvod pozvao "da ga prestanu koristiti te da proizvod, otvoren ili neotvoren, vrate u najbližu dm trgovinu, gdje će dobiti povrat novca i bez predočenja računa".