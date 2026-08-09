Šipić zadovoljan ulaganjima za obitelji: 'Kada vidimo djecu na igralištima...'

„Demografska obnova nije samo pitanje statistike, nego pitanje opstanka naših mjesta, očuvanja hrvatskog identiteta i stvaranja uvjeta da mladi ostanu, zasnuju obitelji i s optimizmom grade svoju budućnost upravo ovdje“, rekao je Šipić na svečanosti povodom Dana Općine i blagdana svetoga Lovre.

Govoreći o demografskoj politici, istaknuo je povećanje roditeljskih potpora, ulaganja u vrtiće i igrališta, mjere stambenog zbrinjavanja te pripremu Zakona o demografskoj obnovi.

Kako je rečeno, Općina Zmijavci provodi i vlastite mjere za obitelji, među kojima su novčane potpore za rođenje djeteta, oslobađanje mladih obitelji od plaćanja komunalnog doprinosa te pomoć pri kupnji ili obnovi prve nekretnine.

U ovoj godini za rođenje prvog djeteta isplaćuje se 500 eura, za drugo 1.000, a za treće i svako sljedeće dijete 4.000 eura.