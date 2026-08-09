DEMOGRAFSKE MJERE

Šipić zadovoljan ulaganjima za obitelji: 'Kada vidimo djecu na igralištima...'

I.K./Hina

09.08.2026 u 01:23

Ivan Šipić
Ivan Šipić Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL
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Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić sudjelovao je u Zmijavcima, kao izaslanik premijera, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća gdje je govorio o demografskim mjerama, potporama obiteljima i ulaganjima vrijednima više od 260 tisuća eura namijenjenima djeci i mladima.

Demografska obnova nije samo pitanje statistike, nego pitanje opstanka naših mjesta, očuvanja hrvatskog identiteta i stvaranja uvjeta da mladi ostanu, zasnuju obitelji i s optimizmom grade svoju budućnost upravo ovdje“, rekao je Šipić na svečanosti povodom Dana Općine i blagdana svetoga Lovre.

Govoreći o demografskoj politici, istaknuo je povećanje roditeljskih potpora, ulaganja u vrtiće i igrališta, mjere stambenog zbrinjavanja te pripremu Zakona o demografskoj obnovi.

Kako je rečeno, Općina Zmijavci provodi i vlastite mjere za obitelji, među kojima su novčane potpore za rođenje djeteta, oslobađanje mladih obitelji od plaćanja komunalnog doprinosa te pomoć pri kupnji ili obnovi prve nekretnine.

U ovoj godini za rođenje prvog djeteta isplaćuje se 500 eura, za drugo 1.000, a za treće i svako sljedeće dijete 4.000 eura.

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262 tisuće eura dodijeljeno kroz natječaje

Kroz natječaje Ministarstva demografije i useljeništva Zmijavcima je tijekom 2025. i 2026. dodijeljeno gotovo 262.000 eura za predškolski odgoj, dječja igrališta te edukativne, kulturne i sportske aktivnosti za djecu.

Samo u 2026. dodijeljeno je 79.500,40 eura, od čega gotovo 39.760 eura za OŠ Zmijavci te 39.740,40 eura za izgradnju i uređenje dječjeg igrališta u naselju Mečiljevo.

Prema podacima Državnog zavoda za statitistiku, Zmijavci su 2024. i 2025. zabilježili pozitivan prirodni prirast od sedam stanovnika, dok je migracijski saldo 2024. bio uravnotežen. Broj stanovnika u desetljeću između 2011. i 2021. smanjen je 19,24 posto.

„Kada vidimo djecu na igralištima, mlade obitelji koje ostaju i poduzetnike koji razvijaju svoje poslovanje, tada znamo da zajednica ide u dobrom smjeru“, poručio je Šipić.

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