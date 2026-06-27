Vođa Hezbolaha odbacio sporazum Libanona i Izraela: 'To je predaja'

U posljednjem primjeru neprijateljstava, unatoč primirjima i sporazumima, Izrael je u subotu pokrenuo napad na jug Libanona. Sukob koji traje usporedo s većim ratom s Iranom raselio je iz domova više od milijun Libanonaca. Hezbolah i Iran rekli su da je Washington obećao okončati neprijateljstva u Libanonu u sklopu memoranduma o razumijevanju koji je potpisan prije dva tjedna između SAD-a i Irana kako bi se okončao širi rat.

Okvir dogovoren u petak između Izraela i Libanona traži povlačenje Izraela u fazama iz nekih dijelova južnog Libanona, uz raspoređivanje libanonske vojske. No izraelskim snagama bilo bi dopušteno ostati u proširenoj sigurnosnoj zoni neko vrijeme, do daljnje provedbe sporazuma.

U priopćenju, Kasem je sporazum nazvao 'ništavnim' te je optužio libanonsku vladu za jednostrane ustupke i podrivanje libanonske sigurnosti. Kritizirao je provedbe koje povezuju izraelsko povlačenje s razoružanjem Hezbolaha, rekavši da se njima suštinski ozakonjuje izraelska vojna prisutnost i da prelazi 'sve crvene linije'.

Skupina će nastaviti svoj oružani otpor, dodao je, rekavši: 'Nismo napustili bojišnicu u najtežim okolnostima i nećemo ju napustiti.' Kasem je rekao da bi iransko-američki memorandum o razumijevanju, koji garantira libanonski teritorijalni integritet trebao služiti kao temelj za okončanje sukoba, prije nego trilateralni sporazum postignut uz posredovanje Washingtona u petak.