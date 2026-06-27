NAIM KASEM

Vođa Hezbolaha odbacio sporazum Libanona i Izraela: 'To je predaja'

L. Š. / Hina

27.06.2026 u 21:03

Pripadnici milicije Kataib Hezbolah - ilustracija
Pripadnici milicije Kataib Hezbolah - ilustracija Izvor: EPA / Autor: ALAA AL-SHEMAREE
Bionic
Reading

Vođa Hezbolaha Naim Kasem odbacio je u subotu sigurnosni sporazum između Libanona i Izraela kojemu je SAD posredovao, jedan dan nakon što je potpisan, opisavši sporazum kao predaju Izraelu

U posljednjem primjeru neprijateljstava, unatoč primirjima i sporazumima, Izrael je u subotu pokrenuo napad na jug Libanona. Sukob koji traje usporedo s većim ratom s Iranom raselio je iz domova više od milijun Libanonaca. Hezbolah i Iran rekli su da je Washington obećao okončati neprijateljstva u Libanonu u sklopu memoranduma o razumijevanju koji je potpisan prije dva tjedna između SAD-a i Irana kako bi se okončao širi rat.

vezane vijesti

Okvir dogovoren u petak između Izraela i Libanona traži povlačenje Izraela u fazama iz nekih dijelova južnog Libanona, uz raspoređivanje libanonske vojske. No izraelskim snagama bilo bi dopušteno ostati u proširenoj sigurnosnoj zoni neko vrijeme, do daljnje provedbe sporazuma.

U priopćenju, Kasem je sporazum nazvao 'ništavnim' te je optužio libanonsku vladu za jednostrane ustupke i podrivanje libanonske sigurnosti. Kritizirao je provedbe koje povezuju izraelsko povlačenje s razoružanjem Hezbolaha, rekavši da se njima suštinski ozakonjuje izraelska vojna prisutnost i da prelazi 'sve crvene linije'.

Skupina će nastaviti svoj oružani otpor, dodao je, rekavši: 'Nismo napustili bojišnicu u najtežim okolnostima i nećemo ju napustiti.' Kasem je rekao da bi iransko-američki memorandum o razumijevanju, koji garantira libanonski teritorijalni integritet trebao služiti kao temelj za okončanje sukoba, prije nego trilateralni sporazum postignut uz posredovanje Washingtona u petak.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
DESECI MRTVIH

DESECI MRTVIH

Paklene vrućine u Europi: Njemačka srušila novi toplinski rekord, asfalt puca, zatvaraju se autoceste
'HODAJ ZA LIKU'

'HODAJ ZA LIKU'

Veliki prosvjed u Gospiću: 'Znamo što je zakopano ispod naše zemlje, šutnja više nije opcija'
PRIJEDLOG GRADA

PRIJEDLOG GRADA

Split želi stati na kraj noćnom opijanju: Alkohol se ljeti ne bi prodavao nakon 21 sat

najpopularnije

Još vijesti