u 98. godini

Umro bivši kineski premijer Zhu Rongji, jedan od ključnih ljudi kineskih reformi

M.Či./Hina

12.08.2026 u 15:06

Zhu Rongji
Zhu Rongji Izvor: EPA / Autor: STF
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U Pekingu je u dobi od 97 godina nakon bolesti umro bivši kineski premijer Zhu Rongji o čemu je izvijestila kineska državna novinska agencija Xinhua

Zhu je vodio kinesku vladu od 1998. do 2003. i smatran je jednim od najvažnijih ekonomskih reformatora u zemlji.

Poticao je veću integraciju Kine u globalno gospodarstvo, a tijekom njegova mandata restrukturirane su brojne državne tvrtke, a godine 2001. Kina se pridružila Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO).

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Zhu je rođen 1928. u Changshi. Studirao je elektrotehniku ​​na pekinškom Sveučilištu Tsinghua.

Kasnije je bio gradonačelnik i tajnik stranke u Šangaju.

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