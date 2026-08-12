Umro bivši kineski premijer Zhu Rongji, jedan od ključnih ljudi kineskih reformi

U Pekingu je u dobi od 97 godina nakon bolesti umro bivši kineski premijer Zhu Rongji o čemu je izvijestila kineska državna novinska agencija Xinhua
Zhu je vodio kinesku vladu od 1998. do 2003. i smatran je jednim od najvažnijih ekonomskih reformatora u zemlji.
Poticao je veću integraciju Kine u globalno gospodarstvo, a tijekom njegova mandata restrukturirane su brojne državne tvrtke, a godine 2001. Kina se pridružila Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO).
Zhu je rođen 1928. u Changshi. Studirao je elektrotehniku na pekinškom Sveučilištu Tsinghua.
Kasnije je bio gradonačelnik i tajnik stranke u Šangaju.