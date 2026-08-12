Umro bivši kineski premijer Zhu Rongji, jedan od ključnih ljudi kineskih reformi

Zhu je vodio kinesku vladu od 1998. do 2003. i smatran je jednim od najvažnijih ekonomskih reformatora u zemlji.

Poticao je veću integraciju Kine u globalno gospodarstvo, a tijekom njegova mandata restrukturirane su brojne državne tvrtke, a godine 2001. Kina se pridružila Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO).