LJUDI TRČALI IZ DOMOVA

Snažan potres pogodio područje Hindukuša u Afganistanu, osjetio se i u Pakistanu

L. Š. / Hina

27.06.2026 u 19:17

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Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Stu Gray / Alamy / Profimedia
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Snažan potres pogodio je područje Hindukuša u Afganistanu u subotu, objavio je Europski mediteranski seizmološki centar (EMSC), a podrhtavanje se osjetilo od glavnog grada Kabula, pa sve preko granice u susjednom Pakistanu

Potres magnitude 6 dogodio se na dubini od 100 kilometara, rekao je EMSC. Ranije u subotu potres magnitude 5.4 pogodio je Pakistan, prema EMSC-u.

Ljudi su istrčali iz svojih domova u panici u okrugu Swat u pakistanskoj provinciji Khyber Pakhtunkhwa, rekao je Reutersu stanovnik Daniyal Ahmad. Zasad nema izvješća o žrtvama.

'Bio je veliki potres ovdje u Swatu i trajao je prilično dugo', rekao je. 'Ljudi su istrčali iz kuća, a žene i djeca su plakali u panici.'

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