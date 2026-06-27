Snažan potres pogodio područje Hindukuša u Afganistanu, osjetio se i u Pakistanu

Potres magnitude 6 dogodio se na dubini od 100 kilometara, rekao je EMSC. Ranije u subotu potres magnitude 5.4 pogodio je Pakistan, prema EMSC-u.

Ljudi su istrčali iz svojih domova u panici u okrugu Swat u pakistanskoj provinciji Khyber Pakhtunkhwa, rekao je Reutersu stanovnik Daniyal Ahmad. Zasad nema izvješća o žrtvama.

'Bio je veliki potres ovdje u Swatu i trajao je prilično dugo', rekao je. 'Ljudi su istrčali iz kuća, a žene i djeca su plakali u panici.'