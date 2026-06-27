Više od 900 mrtvih, tisuće nestalih: U Venezuelu stiglo 1600 stranih spasioca

Venezuelska vlada u subotu je objavila da je stiglo 1600 pripadnika stranih spasilačkih timova kako bi pomogli u potrazi za preživjelima nakon dva razorna potresa u kojima je ovog tjedna poginulo više od 900 ljudi, te je istodobno ograničila pristup najteže pogođenoj državi

Stanovnici i volonteri u La Guairi, popularnom odredištu za kupače, gdje je uništeno ili oštećeno najmanje 100 zgrada, od kojih su mnoge stambeni neboderi, danima se žale na nedostatak teške opreme i ograničenu prisutnost službi. Privremena venezuelska predsjednica Delcy Rodriguez rekla je u noćnom obraćanju na državnoj televiziji da se još 10 zemalja treba pridružiti naporima spašavanja te da je 14.000 vojnika i policajaca u La Guairi kako bi patrolirali i poduzeli zaštitne mjere.

U posljednjih nekoliko sati Venezuela je primila 17 letova s ​​više od 1600 članova spasilačkih timova, a tijekom sljedeća 24 sata očekuje se dolazak dodatnih 25 letova, rekao je dužnosnik ministarstva vanjskih poslova Oliver Blanco. 'Zahvaljujemo međunarodnoj zajednici na podršci i solidarnosti tijekom ovih trenutaka neizvjesnosti za Venezuelce', dodao je Blanco u ranim jutarnjim satima subote na mreži X. Spasioci su se probijali do lokacija oko La Guaire i glavnog grada Venezuele Caracasa, iako su u petak neka područja još uvijek uglavnom bila bez prisutnosti službi, dok su se obitelji i susjedi borili pronaći nestale voljene osobe u ruševinama, ponekad kopajući golim rukama.

Potres u Venezueli Izvor: EPA / Autor: RONALD PENA R / EPA







+23 Potres u Venezueli Izvor: EPA / Autor: RONALD PENA R / EPA

Dužnosnici su u petak navečer zatvorili cestu između La Guaire i obližnjeg Caracasa, rekavši da gust promet sprječava brz prolaz hitnih vozila i službenih spasilaca. Civili koji nisu dio službenih spasilačkih timova morat će imati akreditaciju za prolazak. Vlada je prethodno zahvalila civilima koji su donijeli pomoć, često motociklima, očajnim stanovnicima. Venezuelska državna televizija prikazala je snimke tisuća pari obuće, odjeće i druge pomoći koju je prikupljala vlada. Struje i dalje nema u blizini epicentra potresa u Moronu kao i u La Guairi, no na drugim se mjestima obnavljala opskrba, a po riječima Rodriguez sada je obnovljeno 60 posto električne energije. Venezuelska elektroenergetska mreža, desetkovala godinama nedovoljnog ulaganja i ekonomskih sankcija, redovito ima problema, što dovodi do svakodnevnih, višesatnih nestanaka struje u nekim regijama.

Potres u Venezueli Izvor: Profimedia / Autor: Diko Betancourt / AFP







+20 Potres u Venezueli Izvor: Profimedia / Autor: Diko Betancourt / AFP