HDZ teško optužio SDP: Bili ste protiv ulaska u Schengen!

"Dok smo u vrijeme rastućeg migrantskog pritiska na hrvatske i europske granice na plenarnim raspravama odbacivali zlonamjerne i netočne teze usmjerene na blaćenje hrvatske policije, SDP je ideološki podilazio ekstremnim lijevim skupinama", nastavlja hrvatska vladajuća stranka.

Ova prepirka HDZ-a i SDP-a o šengenu počela je u petak nakon što je premijer Andrej Plenković optužio SDP da je preko kolega u EP-u "orkestrirao" europske zastupnike socijalista iz Italije da fabriciraju incidente na granici, nastojeći isprovocirati reakciju hrvatske policije u vrijeme pristupanja šengenskom prostoru.

"Mi smo to spriječili. To je SDP", rekao je. Oni će nama lijepiti etikete veleizdajnika, a aktivno su radili za Hrvatska ne uđe u šengen", kazao je. Na to je kasnije odgvorila Stranka europskih socijalista (PES) osudivši Plenkovićevu izjavu o negativnoj ulozi SDP-a i europskih socijalista u hrvatskom pristupanju šengenskom prostoru.

To je 'fake news',“ izjavio je u ime PES-a njegov izvršni tajnik Giacomo Filibeck, osvrćući se na "neutemeljene tvrdnje" predsjednika hrvatske vlade.

PES međutim kaže kako se dugo "rame uz rame" borio sa SDP-om da Hrvatske uđe u šengensku zonu.

"Ponosni smo što smo se, kao europski socijalisti, rame uz rame s našim prijateljima iz SDP-a, borili kako bismo osigurali zasluženo mjesto Hrvatske u šengenu. Štoviše, upravo je povjerenica Europske komisije za unutarnje poslove iz naše političke obitelji dala preporuku za hrvatsko pristupanje,“ naglasio je Filibeck.

HDZ je danas odbacio tu tvrdnju. "Deklaratorno se zalažući za hrvatski ulazak u šengen, SDP je u Europskom parlamentu redovito stajao na strani onih koji su radili sve kako bi to

Unatoč tome "što su išli protiv interesa svoje zemlje, nisu uspjeli spriječiti povijesni uspjeh koji je Hrvatska postigla postavši dio najvećeg prostora slobodnog kretanja na svijetu", zaključuje vladajuća hrvatska stranka.