HDZ pokreće disciplinski postupak: Tomislav Sokol zbog 'verbalnog delikta' leti iz stranke?

U vrhu HDZ-a raste napetost nakon javnih istupa europarlamentarca Tomislava Sokola, a prema informacijama iz stranke sve je izglednije pokretanje disciplinskog postupka koji bi mogao završiti i njegovim izbacivanjem iz HDZ-a
HDZ će zbog 'verbalnog delikta' pokrenuti disciplinski postupak protiv svog europarlamentarca Tomislava Sokola, a neslužbene procjene iz stranačkih redova govore da bi taj postupak vrlo lako mogao rezultirati Sokolovim isključenjem iz stranke, piše Iva Boban Valečić za Večernji list.
Prema informacijama iz stranačkih krugova, glavni tajnik HDZ-a Kruno Katičić na sjednici Predsjedništva i Nacionalnog odbora izvijestio je da je sa Sokolom obavljen razgovor zbog nedavnog intervjua Jutarnjem listu.
U tom intervjuu Sokol je govorio o pritiscima iz vrha zagrebačkog HDZ-a zbog kojih je njegova supruga odustala od kandidature za čelnu funkciju u Zajednici žena HDZ-a Grada Zagreba.
‘Odbio se ispričati’
Prema neslužbenim informacijama, Katičić je ostao nezadovoljan razgovorom jer se Sokol navodno odbio ispričati zbog javnog istupa. Katičić je zato najavio da će se protiv njega, sukladno statutu i etičkom kodeksu HDZ-a, poduzeti 'odgovarajući koraci'.
Statut HDZ-a predviđa više stegovnih mjera, od ukora i oduzimanja funkcija do uvjetnog ili trajnog isključenja iz stranke.
‘Ako ne vrati mandat, slijedi mu cipela’
Dio HDZ-ovaca uvjeren je da će disciplinski postupak biti pokrenut vrlo brzo. 'Vjerujem da će od njega tražiti da vrati mandat europarlamentarca, a ako to odbije, slijedi mu cipela', rekao je jedan visoki stranački dužnosnik.
Neki članovi HDZ-a neslužbeno upozoravaju da bi kažnjavanje Sokola zbog javne kritike moglo dodatno pojačati percepciju nedostatka pluralizma unutar stranke.
Dio stranke ipak podržava postupak
S druge strane, dio članova Predsjedništva smatra da se disciplinski postupak nije mogao izbjeći. 'Nemam ništa protiv da se govori o problemima unutar stranke, ali mjesto za to su stranačka tijela, a ne mediji', rekao je jedan član Predsjedništva HDZ-a.
Zanimljivo je da se na sjednici Predsjedništva i Nacionalnog odbora nitko javno nije usprotivio mogućnosti pokretanja disciplinskog postupka protiv Sokola.