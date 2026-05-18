HDZ pokreće disciplinski postupak: Tomislav Sokol zbog 'verbalnog delikta' leti iz stranke?

HDZ će zbog 'verbalnog delikta' pokrenuti disciplinski postupak protiv svog europarlamentarca Tomislava Sokola, a neslužbene procjene iz stranačkih redova govore da bi taj postupak vrlo lako mogao rezultirati Sokolovim isključenjem iz stranke, piše Iva Boban Valečić za Večernji list.

Prema informacijama iz stranačkih krugova, glavni tajnik HDZ-a Kruno Katičić na sjednici Predsjedništva i Nacionalnog odbora izvijestio je da je sa Sokolom obavljen razgovor zbog nedavnog intervjua Jutarnjem listu.

U tom intervjuu Sokol je govorio o pritiscima iz vrha zagrebačkog HDZ-a zbog kojih je njegova supruga odustala od kandidature za čelnu funkciju u Zajednici žena HDZ-a Grada Zagreba.