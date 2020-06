HDZ-ove liste za Dalmaciju - demonstracija moći Ante Sanadera: Ugurao je čak i svog 'poštara' te načelnika općine koji biračima nosi kavu i kolače

Izborne liste HDZ-a u 9. i 10., dalmatinskim izbornim jedinicama demonstracija su moći političkog tajnika i predsjednika splitsko-dalmatinskog ogranka ove stranke Ante Sanadera, slaže se više sugovornika tportala iz ove stranke. Premda nagrižen aferom oko političkog kadroviranja u umirovljeničkom domu u Vukovarskoj ulici u Splitu, jer se smatra da je ravnatelj Ivan Škaričić njegov osobni izbor, Sanader se našao na trećem mjestu liste za 9. jedinicu. No, još važnije, na listama su baš svi njegovi kandidati

S druge strane, šef splitskog gradskog ogranka HDZ-a Petar Škorić tek je u posljednji trenutak uguran na nisko deseto mjesto jer je do maratonskog sastanka u središnjici stranke bio izvan svih kombinacija. Škoriću se zamjeralo najprije otvoreno agitiranje protiv usvajanja Istanbulske konvencije, a onda i podrška kandidatu za predsjednika HDZ-a Miri Kovaču, naknadno ipak povučena.

Na listi se nalazi i ravnatelj Županijskih ljekarni Ante Mihanović , zatim Sanaderu vrlo blizak Ante Bačić zvani Baćo, a posebno je šokantno među dijelom HDZ-ovaca odjeknula činjenica da se na listi za 9. jedinicu našlo mjesta i za kontroverznog načelnika malene Općine Seget Vinka Zulima . On se također smatra Sanaderovim kadrom, što dokazuje podatak da ga je kooptirao u predsjedništvo županijskog HDZ-a.

Zulim vlada Segetom, općinicom između Trogira i Marine, još od 1993. godine, u javnosti je poznat po troškovima reprezentacije od 300 tisuća kuna godišnje - tek neznatno manje od tridesetak puta većeg Splita - a istodobno ogroman dio ove općine i dalje nema kanalizaciju, pitku vodu i osnove komunalne infrastrukture. No zato prije svakih izbora Zulim obilazi sva domaćinstva noseći kavu i kekse na poklon, ali i ceduljicu s uputama za glasanje.

U ovoj izbornoj jedinici HDZ je kandidirao tek dvije žene, i to ministricu poljoprivrede Mariju Vučković na devetom i HDZ-ovku iz Supetra na Braču Danicu Baričević na dvanaestom mjestu. Izvisila je gradska vijećnica i zaposlenica Županije Marija Čizmić nakon što je otkriveno da joj je sin zaposlen u Nastavnom zavodu koji kontrolira upravo Županija, a nije se našlo mjesta ni za potpredsjednicu Hrvatske gospodarske komore Mirjanu Čagalj.

Otpao je i načelnik Klisa Jakov Vetma, za kojega se smatralo da ima sigurno mjesto na listi u 9. jedinici. Ondje kolonu predvodi ministar uprave Ivan Malenica, premda mnogi smatraju da ne predstavlja velik magnet za birače, no zato se na samom dnu nalazi vječni zadarski boss Božidar Kalmeta. Između njih smjestilo se šaroliko društvo koje bi trebalo pokriti prostor od Solina i Kaštela na jugu sve do Like na sjeveru, uključujući načelnicu Vodica Branku Juričev Martinčev, koju su mediji povezali sa slučajem bespravne gradnje na otočiću Zmajanu.

Kustić na visokom 4. mjestu

A tu je i izvršni direktor Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić na visokom četvrtom mjestu. On se već nalazio u Saboru, no javno se deklarirao da su mu važnije funkcije u nogometu i najavio da će se potpuno povući iz politike. Od tada do danas izabran je za predsjednika ličko-senjskog HDZ-a, postao predsjednik Županijske skupštine, a sada traži još jedan zastupnički mandat.