HDZ Restart naziva 'kobasičarskom koalicijom', Bauk uzvratio: Ne padaju mi gastronomske doskočice na pamet. Ajde, možda sarma. Oni su meso, a ovi ostali kupus

Rok za predaju kandidacijskih lista za parlamentarne izbore istječe u utorak u ponoć. Koja je logika vodila stranačke lidere u sastavljanju lista? Što predstavljaju izborni programi? U Otvorenom su gostovali Arsen Bauk ispred Restart koalicije, Branko Bačić ispred HDZ-a, Nikola Grmoja iz Mosta, Hrvoje Zekanović ispred Domovinskog pokreta - Hrvatskih suverenista te Dragana Jeckov iz SDSS-a.

Na početku je Branko Bačić predstavio liste HDZ-a za parlamentarne izbore. 'To će biti pobjedničke liste. Htjeli smo predlaganjem kandidata poslati nekoliko poruka. Prije svega da smo na putu programa koje je članstvo potvrdilo u ožujku na unutarstranačkim izborima, kada su Andrej Plenković i njegov tim odnijeli uvjerljivu pobjedu. Taj program i ljudi su okosnica ovih izbora i naših lista. Htjeli smo ukazati i na uključivost jer smo na liste stavili i protukandidate. Miro Kovač će biti 14. u 6. izbornoj jedinici. Davor Ivo Stier će biti 4. u 7. izbornoj jedinici. Stevo Culej će biti 14. u 5. izbornoj jedinici. Domagoj Milošević je 7. u 7. izbornoj jednici. Ne bih samo njih izdvajao, mi smo htjeli pokazati širinu i da za sve dužnosnike ima dovoljno mjesta. Ovaj mandat u Saboru smo odradili tako da smo imali potporu određenih stranaka. Nastavljamo suradnju s HSLS-om, nastavljamo suradnju s Branimirom Glavašom. Tu je i Marijana Petir... Imat ćemo na listama određeni broj ljudi za koje ocjenjujemo da će nam pomoći i da ćemo pokazati smjer HDZ-a na ovim parlamentarnim izborima', ističe.

Nikola Grmoja iz Mosta kaže da bi se svi trebali baviti problemima građana, a ne listama pojedinih stranaka. 'Naše liste su idealan spoj iskustva. Dva puta smo sudjelovali u vlasti, sačuvali smo obraz u ovim bitkama koje smo vodili. Došli su nam i novi ljudi, to su intelektualno i karakterno prava pojačanja s kojima ćemo se boriti za promjene u hrvatskom društvu. Bračni par Raspudić (Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić) će se sučeliti u prvoj i drugoj izbornoj jedinici sa Zlatkom Hasanbegovićem, Andrejom Plenkovićem, Davorom Bernardićem odnosno Gordanom Jandrokovićem, Rajkom Ostojićem i Miroslavom Škorom.

Na opaske HDZ-a da je SDP okupio "kobasičarsku koaliciju", Bauk odgovara. 'Niste li sada čuli gospodina Bačića koji kaže da ima HSLS, Marijanu Petir, HDS i neke druge stranke koje još ne znamo da su išle s HDZ-om. Ne vidim da smo mi nešto drugačije napravili. Ne znam kako bi ja to njihovo nazvao, ne padaju mi gastronomske doskočice na pamet. Ajde, možda sarma. Oni su meso, a ovi ostali kupus'.

'Svi oni koji su, kako ste ih nazvali, kapitalci, ući će putem preferencijskih glasova', ističe. Dodaje da je siguran da će Restart koalicija u suradnji sa "srodnim strankama" činiti buduću hrvatsku vladu te da će imati parlamentarnu većinu. Na pitanje hoće li Ranko Ostojić biti kandidat za župana Splitsko-dalmatinske županije kaže da ako on bude izrazio želju za to da će imati njegovu podršku.

'Napravite sučeljavanje Plenkovića, Bernardića, Hasanbegovića i Marije Selak pa ćete vidjeti koje su kvalitete u pitanju. Ova tri gospodina neće prihvatiti sučeljavanje s ovom britkom, inteligentom i pametnom damom. A Nino Raspudić, o njemu ne trebam trošiti riječi'. Pozvao je Škoru i Jandrokovića a sučeljavanje. On 15 godina upozorava na anomalije, neka se odazovu.

Hrvoje Zekanović ističe da njihova lista Hrvatskoj nudi novu alternativu, novu političku snagu. 'Imamo kombinaciju iskusnih političara. Imamo tri žene nositeljice lista, HDZ ima samo jednu. Interesantno je da je Branko Bačić istaknuo Culeja, Kovača i Stiera. Ti isti ljudi postali su "smokvini listovi" za Andreja Plenkovića. To me žalosti, to su ljudi koji su se suprotstavljali Plenkoviću, a sada su na listama'.