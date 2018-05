HDZ-ov donator ogorčeno o vlastima u Karlovcu: Što se mene tiče nek svi pocrkaju

Poznati karlovački poduzetnik Nikola Hanžel uklonio je terasu bez građevinske dozvole i fontanu ispred Lana centra odnosno Žitne kuće u Karlovcu.

'Grad nije stao iza nas i to je to, ali to nitko normalan ne može shvatiti. Nek’ im bude grad kakav su si oni zamislili, meni nije u pitanju novac nego loši ljudi na mjestima, to je cijela poanta. Gradonačelnici staju iza svojih ljudi a ovaj nije mogao ili nije htio, ne znam što se dogodilo', ispričao je nezadovoljni poduzetnik.

Kako je rekao, u tijeku je rušenje zatvorene terase i na Korani gdje je na mjestu bivšeg hotela sagradio restoran, a cjelokupna šteta koju trpi je možda i 100 tisuća eura.