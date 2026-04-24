Plenković žestoko napao SDP i Možemo!: 'Kvarni i lažni političari, sad su goli i bosi!'

'Ovo je situacija u kojoj je došlo do totalnog razotkrivanja, oni su sada goli i bosi. Dakle, ljudi koji su nas optuživali sve ovo vrijeme, sada, kad su odbili dva potpuno neovisna kandidata, jednoga koji je njihov tisuću posto, ni to neće. A što onda hoćete? Onda recite otvoreno: mi ne želimo da se popuni Ustavni sud s tri suca . To je destruktivan rad, licemjeran i, što je najgore, kvaran i lažan. I oni ljudi koji podržavaju SDP ili Možemo! u ovoj situaciji, moraju biti svjesni da podržavaju kvarne i lažne političare' , poručio je premijer Andrej Plenković.

Optužio je SDP i Možemo! za bijedno, kvarno i licemjerno ponašanje. 'Vjerujem da će se oni sabrati, da će doći do toga da se izglasaju Ustavni suci. Ako to ne učine, sva odgovornost je na njima. Nema više ni milimetra za prostor da HDZ nešto blokira ili vezuje. Oni ne žele, oni vezuju, a ne mi. Sad je njima bitno o kome će se glasati prvo. Što to ima veze? Na predsjedniku Sabora je da stavlja točke na dnevni red', rekao je.



'Istina je ono što ja govorim'

Izjavio je da je Vlada dala "paket koji je dobar za hrvatsko pravosuđe i funkcioniranje Ustavnog suda".



Prozvao je šire aktere, od profesora do odvjetnika i sudaca, jer šute. 'Zašto ne komentiraju? Pa nećemo slušati licemjerne i kvarne, nije to demokracija. Demokracija je da kažemo istinu, a istina je ono što ja govorim', zaključio je.