HDZ i dalje uvjerljivo prvi. Raskoljeni SDP više nije najjača oporbena stranka

RTL u suradnji s Promocijom plus donosi CRO Demoskop za listopad i otkriva kakav je rejting stranaka i političara

PROMOCIJA PLUS ZA RTL

Oporbena stranka u kojoj nema potresa - MOST još je u rujnu istisnuo Domovinski pokret s četvrte pozicije koju ima i sada, ali u odnosu na prošli mjesec (7,7 posto) rejting je nešto niži - 6,7 posto . Domovinskom pokretu, koji je jučer i formalno dobio novog predsjednika Ivana Penavu, potpora je i dalje niska - 3,7 posto. U rujnu je ona iznosila 3,8 posto. Svi ostali su i od toga daleko, od HSS-a (1,3 posto).

Pad rejtinga u odnosu na rujan (17,2 posto) bilježi i MOŽEMO!, koji se ozbiljno poskliznuo na kadroviranju u Holdingu , i SDP čiji se i Klub u Saboru raspao pa su i tamo treća opcija. Napomena da se to dogodilo u petak, a istraživanje je završeno u četvrtak prije službenih izbacivanja.

Rast, ali blaži, bilježi i predsjednik Vlade; Andrej Plenković najpozitivniji je za gotovo 18 posto ispitanika . Mjesec prije, to je smatralo 16,4 posto ispitanika. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ostaje treći, ali treći mjesec za redom potpora mu pada (listopad 9,9 posto - rujan 12,8 posto). Uslijed prozivki bivših članova Holdinga koje je i postavio bez javnog natječaja do odlaska i ravnatelja i Upravnog vijeća bolnice Srebrnjak, u listopadu je Tomaševićev rejting, dakle, ispod deset posto.

Isti, vodeći dvojac političara u zemlji, ali s obrnutim redoslijedom na vrhu je i neprestižne ljestvice. Iako s nešto nižim negativnim doživljajem premijer Plenković ostaje najnegativac u zemlji ; stav je to gotovo četvrtine ispitanika (listopad 23,6 posto - rujan 24,2 posto).

I dalje je najviše građana koji poručuju da je najpozitivniji političar - NITKO (22, 6 posto) . Prošli mjesec to je mislilo 21,6 posto ispitanika.

Predsjednik Milanović ostaje drugi izbor, uz značajniji pad negativnog doživljaja (listopad 11,9 posto - rujan 14,1 posto). Peđa Grbin (listopad 4,8 posto - rujan 2,1 posto) udvostručio je negativni doživljaj i skočio na treće mjesto.

Slijede predsjednik Sabora Jandroković (listopad 4,6 posto - rujan 2,7 posto), pa i dalje potpredsjednik Sabora Miroslav Škoro (listopad 4,3 posto - rujan 6,4 posto), a onda i ministar zdravstva Vili Beroš (listopad 2,8 posto - rujan 1,6 posto), pa Milorad Pupovac (listopad 2,5 posto - rujan 2,7 posto).

U top deset najnegativaca su i Zlatko Hasanbegović (listopad 1,6 posto - rujan 2,1 posto) i Hrvoje Zekanović (listopad 1,6 posto - rujan 0,7 posto), a da su negativni svi političari misli gotovo 12 posto građana. Prošli mjesec to je mislilo skoro 13 posto ispitanika.

Dolazimo i do ocjena Ureda Predsjednika, Vlade i Sabora gdje je, prilično neočekivanom, ali kod svih vidljiv - rast. Pantovčak je podebljao trojku iz rujna (3,09) i približio se vrlo dobrom (3,21). Dobar tri (2,51) u listopadu imaju i Banski dvori, u rujnu to je bilo 2,44, a iako je prosječna ocjena nešto viša parlamentu je ostao dovoljan (dva). Mjesec prije to je iznosilo 2,15.

Završavamo sa smjerom kretanja zemlje kojeg još više građana smatra pogrešnim - gotovo 63 posto. Mjesec dana prije bilo ih je 62 posto. Optimističnih je slično kao i u rujnu, 23 posto, s tim da je među njima najviše glasača vladajućeg HDZ-a.