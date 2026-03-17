vukovar i vučedol

HAZU istražio potencijal razvoja kontinentalnog turizma: Ovo im je bio glavni fokus

I.K./Hina

17.03.2026 u 01:07

Vučedolska golubica
Vučedolska golubica
Memorijalni turizam, gastronomija i prirodne ljepote, prve su asocijacije na domaću kontinentalnu turističku ponudu, istaknuto je u HAZU gdje su predstavljeni rezultati istraživanja o navikama domaćih turista i potencijalu razvoja kontinentalnog turizma, s naglaskom na Vukovar i Vučedol.

U sklopu ciklus predavanja u organizaciji HAZU-a o rezultatima istraživanja njenih znanstveno-istraživačkih i muzejsko-galerijskih jedinica, upraviteljica Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU u Vukovaru Josipa Forjan održala je u ponedjeljak predavanje "Od Vučedolskih korijena do suvremenog kulturnog turizma".

Hrvatska je prva u Europi po udjelu turizma u BDP-u s oko 12 posto, a Forjan je predstavila rezultate svog nacionalnog reprezentativnog istraživanja na 500 ispitanika o navikama putovanja domaćih turista u Hrvatskoj te analizu njihove percepciju kulturnih sadržaja u turističkoj ponudi, s naglaskom na potencijale kontinentalnih destinacija.

Istraživanje je pokazalo, rekla je, da domaći turisti kontinent najčešće povezuju s memorijalnim turizmom u Vukovaru, zatim gastronomijom i prirodnim ljepotama. Također, istraživanje je pokazalo da je oko 90 posto ispitanika već posjetilo Vukovar, Osijek ili memorijalna mjesta.

Kontinentalni turizam ima veliki razvojni potencijal

"Turizam u Hrvatskoj nije vezan samo uz more, kontinentalni dio ima veliki razvojni potencijal", kazala je Forjan. Istaknula je da Vukovar i Vučedol mogu postati važna turistička odredišta zahvaljujući kulturnoj baštini i arheološkim nalazištima.

Vučedol je kao lokalitet još uvijek aktivan, podsjetila je. "Tamo stalno možete vidjeti arheologe koji rade. Svaki tjedan se nešto novo otkrije, sve je vrlo vrijedno i sve ponovno potvrđuje priču da su Vučedolci bili visoko razvijeni za doba u kojem su živjeli, poznali su astronomiju, pokazali su potpuno drugačiji koncept stanovanja, imali su kotač u to doba", rekla je.

Podsjetila je da je u tijeku izgradnja Arheološkog parka Vučedol s planetarijem i dodatnim sadržajima. "Očekuje se da će novi sadržaji dodatno ojačati turističku ponudu Vukovara i privući sve veći broj posjetitelja u kontinentalni dio Hrvatske", kazala je.

Predavanje u HAZU-u o kontinentalnom turizmu
Predavanje u HAZU-u o kontinentalnom turizmu

Forjan je navela da se gotovo 60 posto domaćih turista može smatrati kulturnim turistima, odnosno onima kojima su glavni motivi putovanja kulturna baština, povijesne znamenitosti i posjet muzejima.

"Takvi turisti traže autentičan i jedinstven doživljaj, žele čuti priču o destinaciji i doživjeti iskustvo o kojem će kasnije govoriti drugima, zbog čega su važni nositelji preporuke i promocije destinacije", rekla je.

Dodala je i da je istraživanje također pokazalo da turisti pri odabiru destinacije prije svega traže sigurnost, a tek potom gledaju cijenu i dodatne sadržaje, što je posebno važno u razdobljima globalnih kriza i nestabilnosti. "Zato treba isticati sigurnost koju određena destinacija ima", poručila je.

traže pojašnjenja

njemačka

poruka trumpu

