HAZU istražio potencijal razvoja kontinentalnog turizma: Ovo im je bio glavni fokus

Memorijalni turizam, gastronomija i prirodne ljepote, prve su asocijacije na domaću kontinentalnu turističku ponudu, istaknuto je u HAZU gdje su predstavljeni rezultati istraživanja o navikama domaćih turista i potencijalu razvoja kontinentalnog turizma, s naglaskom na Vukovar i Vučedol.

U sklopu ciklus predavanja u organizaciji HAZU-a o rezultatima istraživanja njenih znanstveno-istraživačkih i muzejsko-galerijskih jedinica, upraviteljica Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU u Vukovaru Josipa Forjan održala je u ponedjeljak predavanje "Od Vučedolskih korijena do suvremenog kulturnog turizma". Hrvatska je prva u Europi po udjelu turizma u BDP-u s oko 12 posto, a Forjan je predstavila rezultate svog nacionalnog reprezentativnog istraživanja na 500 ispitanika o navikama putovanja domaćih turista u Hrvatskoj te analizu njihove percepciju kulturnih sadržaja u turističkoj ponudi, s naglaskom na potencijale kontinentalnih destinacija. Istraživanje je pokazalo, rekla je, da domaći turisti kontinent najčešće povezuju s memorijalnim turizmom u Vukovaru, zatim gastronomijom i prirodnim ljepotama. Također, istraživanje je pokazalo da je oko 90 posto ispitanika već posjetilo Vukovar, Osijek ili memorijalna mjesta.

Kontinentalni turizam ima veliki razvojni potencijal "Turizam u Hrvatskoj nije vezan samo uz more, kontinentalni dio ima veliki razvojni potencijal", kazala je Forjan. Istaknula je da Vukovar i Vučedol mogu postati važna turistička odredišta zahvaljujući kulturnoj baštini i arheološkim nalazištima. Vučedol je kao lokalitet još uvijek aktivan, podsjetila je. "Tamo stalno možete vidjeti arheologe koji rade. Svaki tjedan se nešto novo otkrije, sve je vrlo vrijedno i sve ponovno potvrđuje priču da su Vučedolci bili visoko razvijeni za doba u kojem su živjeli, poznali su astronomiju, pokazali su potpuno drugačiji koncept stanovanja, imali su kotač u to doba", rekla je. Podsjetila je da je u tijeku izgradnja Arheološkog parka Vučedol s planetarijem i dodatnim sadržajima. "Očekuje se da će novi sadržaji dodatno ojačati turističku ponudu Vukovara i privući sve veći broj posjetitelja u kontinentalni dio Hrvatske", kazala je.