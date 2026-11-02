Hakeri napali nešto što nitko nije očekivao: Supermarketi diljem Europe u problemima

Neobični incidenti pogodili su supermarkete u nekoliko europskih zemalja. Hladnjaci i zamrzivači u trgovinama u Belgiji, Luksemburgu, Švedskoj i Estoniji počeli su se nekontrolirano zagrijavati, a u pojedinim objektima temperature su dosegnule čak 50 Celzijevih stupnjeva
Deseci supermarketa diljem Europe suočili su se s ozbiljnim poremećajima u radu rashladnih sustava nakon noćnih informatičkih incidenata. Trgovački lanci Ahold Delhaize i Colruyt potvrdili su u ponedjeljak probleme s hladnjacima i zamrzivačima u Belgiji i Luksemburgu, dok su slične slučajeve prijavili i švedski trgovci ICA i Coop.
U pojedinim trgovinama temperatura rashladnih uređaja naglo je porasla, a jedan švedski supermarket objavio je da su hakeri postavili temperaturu na čak 50 stupnjeva.
Hladnjaci prebačeni na odmrzavanje
Glasnogovornica belgijskog lanca Delhaize Sarah De Meester potvrdila je da je kompanija u ponedjeljak otkrila neuobičajen rast temperature u rashladnim sustavima svojih trgovina. Tvrtka istražuje okolnosti incidenta.
Stephan Moelans, direktor belgijske tvrtke Sabcobel, koja upravlja rashladnim sustavima Delhaizea, izjavio je za novinsku agenciju Belga da je riječ o kibernetičkom napadu. Prema njegovim tvrdnjama, napadači su rashladne uređaje prebacili u način rada za odmrzavanje, zbog čega su temperature počele rasti.
Iz trgovačke grupacije Colruyt potvrdili su da su rashladni sustavi napadnuti u pet trgovina Spar u Belgiji.
U Švedskoj temperatura skočila na 50 stupnjeva
Slični incidenti zabilježeni su i u Švedskoj. Jedna trgovina lanca ICA objavila je na društvenim mrežama da su njeni hladnjaci i zamrzivači tijekom noći bili hakiran, a da su temperature postavljene na 50 Celzijevih stupnjeva.
Trgovina je naknadno ponovno otvorena. U supermarketu ICA Baronen u Stockholmu kupce je dočekala obavijest da su svi zamrzivači izvan funkcije zbog kibernetičkog napada. Prema riječima voditelja prodaje, incident se dogodio oko dva sata ujutro, a otkriven je oko 5.30. Iz ICA-e su potvrdili da je pogođen ograničen broj njihovih trgovina.
Probleme je prijavio i lanac Coop, koji je švedskom Aftonbladetu potvrdio da je šest njegovih trgovina bilo zahvaćeno sličnim incidentima.
Problemi i u Estoniji
Poremećaji su zabilježeni i u Estoniji, gdje je jednom trgovačkom lancu temperatura rashladnih uređaja također postavljena na 50 stupnjeva. Informaciju je estonskoj javnoj televiziji ERR potvrdila tvrtka Kitman Coldtech, dobavljač rashladne tehnologije.
Direktor tvrtke Jann Mutso rekao je da se incident dogodio u ponedjeljak ujutro, ali nije želio otkriti ime pogođenog trgovačkog lanca.
U Francuskoj zbog sličnih napada izbijali požari
Najnoviji incidenti dolaze nakon ozbiljnog kibernetičkog napada u Francuskoj prošlog mjeseca. Prema francuskoj policiji, hakeri su tada preuzeli kontrolu nad rashladnim sustavima u stotinama supermarketa te podizali temperature do 50 Celzijevih stupnjeva. U pojedinim slučajevima došlo je do požara i uništavanja prehrambenih proizvoda.
Francuske vlasti još nisu objavile tko stoji iza tih napada, a odgovornost nije preuzela nijedna skupina.
Mogu li hakeri preuzeti kontrolu nad hladnjakom?
Stručnjaci upozoravaju da sve veći broj uređaja, od hladnjaka i sustava grijanja do sigurnosnih kamera i alarma, ima mogućnost daljinskog nadzora i upravljanja. Takva tehnologija olakšava poslovanje, ali istodobno otvara nove mogućnosti za kibernetičke napade.
John Billow, čelnik švedskog Nacionalnog centra za kibernetičku sigurnost, potvrdio je Reutersu da institucija istražuje nekoliko incidenata povezanih s rashladnim sustavima u trgovinama diljem zemlje. Upozorio je da su stručnjaci posljednjih tjedana otkrili velik broj izloženih uređaja operativne tehnologije kojima je potrebno hitno ažuriranje sigurnosnih sustava.
Zasad nije potvrđeno jesu li incidenti u različitim europskim državama međusobno povezani niti stoji li iza njih ista skupina napadača.