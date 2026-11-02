Hakeri napali nešto što nitko nije očekivao: Supermarketi diljem Europe u problemima

U pojedinim trgovinama temperatura rashladnih uređaja naglo je porasla, a jedan švedski supermarket objavio je da su hakeri postavili temperaturu na čak 50 stupnjeva.

Deseci supermarketa diljem Europe suočili su se s ozbiljnim poremećajima u radu rashladnih sustava nakon noćnih informatičkih incidenata. Trgovački lanci Ahold Delhaize i Colruyt potvrdili su u ponedjeljak probleme s hladnjacima i zamrzivačima u Belgiji i Luksemburgu, dok su slične slučajeve prijavili i švedski trgovci ICA i Coop.

Hladnjaci prebačeni na odmrzavanje

Glasnogovornica belgijskog lanca Delhaize Sarah De Meester potvrdila je da je kompanija u ponedjeljak otkrila neuobičajen rast temperature u rashladnim sustavima svojih trgovina. Tvrtka istražuje okolnosti incidenta.

Stephan Moelans, direktor belgijske tvrtke Sabcobel, koja upravlja rashladnim sustavima Delhaizea, izjavio je za novinsku agenciju Belga da je riječ o kibernetičkom napadu. Prema njegovim tvrdnjama, napadači su rashladne uređaje prebacili u način rada za odmrzavanje, zbog čega su temperature počele rasti.

Iz trgovačke grupacije Colruyt potvrdili su da su rashladni sustavi napadnuti u pet trgovina Spar u Belgiji.

U Švedskoj temperatura skočila na 50 stupnjeva

Slični incidenti zabilježeni su i u Švedskoj. Jedna trgovina lanca ICA objavila je na društvenim mrežama da su njeni hladnjaci i zamrzivači tijekom noći bili hakiran, a da su temperature postavljene na 50 Celzijevih stupnjeva.

Trgovina je naknadno ponovno otvorena. U supermarketu ICA Baronen u Stockholmu kupce je dočekala obavijest da su svi zamrzivači izvan funkcije zbog kibernetičkog napada. Prema riječima voditelja prodaje, incident se dogodio oko dva sata ujutro, a otkriven je oko 5.30. Iz ICA-e su potvrdili da je pogođen ograničen broj njihovih trgovina.

Probleme je prijavio i lanac Coop, koji je švedskom Aftonbladetu potvrdio da je šest njegovih trgovina bilo zahvaćeno sličnim incidentima.

Problemi i u Estoniji

Poremećaji su zabilježeni i u Estoniji, gdje je jednom trgovačkom lancu temperatura rashladnih uređaja također postavljena na 50 stupnjeva. Informaciju je estonskoj javnoj televiziji ERR potvrdila tvrtka Kitman Coldtech, dobavljač rashladne tehnologije.

Direktor tvrtke Jann Mutso rekao je da se incident dogodio u ponedjeljak ujutro, ali nije želio otkriti ime pogođenog trgovačkog lanca.