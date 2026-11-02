Dodik postavio ultimatum za novu vlast u BiH: 'Idem kod Trumpa'

Poručio je kako žele i jasnu stabilnu vladajuću većinu i na državnoj razini i pri tom računaju prije svega na partnerstvo s HDZ-om BiH.

Kao glavni cilj za buduće djelovanje označio je uspostavu dvotrećinske vladajuće većine u entitetskom parlamentu jer žele promijeniti ustav RS i ujedno osigurati četiri zastupnika u klubu Srba u Domu naroda parlamenta BiH pa time imati zajamčen kontrolni paket bitan za donošenje svih zakona.

Dodik je u Banjoj Luci sazvao predsjedništvo Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) kojega vodi a pred novinarima je kazao kako su analizirali rezultate listopadskih izbora pa su zaključili kako ostaju " dominantan politički faktor" a ustvrdio je i kako se u RS u kojoj on sve kontrolira "danas živi bolje nego ikada".

"Znamo da ćemo s HDZ-om nastaviti našu blisku suradnju", kazao je Dodik uz poruku kako ne želi da na bošnjačkoj strani koalicijski partner bude i Stranka za BiH (SBiH) koju je proglasio "neprijateljskom prema RS".

Njegova je poruka neizravno upućena Stranci demokratske akcije (SDA) čiji je čelnik Bakir Izetbegović prošlog tjedna najavio pregovore o koaliranju baš sa SBiH kao strankom koja je dobila značajno povjerenje birača na proteklim izborima.

Iako pojedinačno najjača stranka u državnom parlamentu SDA treba bar još jednog koalicijskog partnera s bošnjačke strane koji bi ujedno sudjelovao u vlasti na razini Federacije BiH.

Kao uvjet za uspostavu buduće koalicije Dodik je u ponedjeljak ponovio zahtjev za poništavanje odnosno reviziju svih odluka što su ih do sada donosili visoki predstavnici, uključujući i one koje je do sada kroz zakone potvrdio parlament BiH.

"Ne može se ići dalje dok se ne vidi što je bilo", kazao je Dodik uz pojašnjenje kako se to odnosi i na europski put i za kojega tvrdi da je do sada bio "antisrpski" pa se i to mora promijeniti.

Treći mu je zahtjev potencijalnim koalicijskim partnerima na razini države donošenje novog zakona o Ustavnom sudu BiH bez stranih sudaca u kojemu bi se onda odlučivalo temeljem etničkih kvota.

Na kraju se proglasio ustavobraniteljem koji zastupa autentično tumačenje Daytonskog sporazuma a na novinarska pitanja o zbivanjima u Srbiji odgovorio je tvrdnjom kako se u odnosima Banje Luke i Beograda neće ništa promijeniti.

"Očekujem odlične odnose sa studentskom listom kao i svaki put sa Srbijom", kazao je dodajući kako poštuje izbornu volju naroda a nada se nastavku institucionalne suradnje uz konstataciju kako ni u Srbiji nemaju drugog izbora osim da surađuju s vladajućom strukturom u RS.

Iskoristio je priliku kako bi se uz pokude obrušio na Veliku Britaniju čija je veleposlanica pri UN-u prošlog tjedna odlučno zagovarala opstanak OHR-a u BiH.

"To je mala, propadajuća nacija koju preuzimaju muslimani. Uskoro će biti muslimanska država s nuklearnim arsenalom", zaključio je Dodik i na kraju potvrdio kako ovog tjedna putuje u SAD odnosno u Miami gdje će sudjelovati na skupu MAGA pokreta koji je zakazan na imanju Donalda Trumpa.