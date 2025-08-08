HAK upozorava na gust promet, poveća gužva je na graničnom prijelazu Bajakovo

Ponegdje ima magle.

A3 Bregana-Lipovac:

kolona osobnih i teretnih vozila pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru Srbije je oko 1 km.

Zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 t na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju (zabrane nema na autocestama i državnoj cesti DC1) bit će:

u subotu, 9. kolovoza, od 4:00 do 14:00 sati;

u nedjelju, 10. kolovoza, od 12:00 do 23:00 sata.

Zbog radova zatvorene su ceste:

DC5 Grubišno Polje-Veliki Zdenci (do 11.listopada);

DC29 između Zlatara i Zlatar Bistrice (do 1. listopada);

DC46 Đakovo-Vinkovci u naselju Vođinci (do 18. rujna);

DC51 Nova Gradiška-Požega na dionici Baćin Dol-Rešetari (do 19. rujna);

DC200 u Višnjanu (do 20. rujna);

DC214 u Gunji (radovi na mostu), na graničnom prijelazu Gunja-Brčko zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse (obilazak na GP Županja);

DC512 Makarska-Ravča iznad tunela Stupica u smjeru Vrgorca (zbog odrona);

DC546 Stojdraga-Krašić u mjestu Petričko Selo (do 15. ožujka 2026).

NAJAVA RADOVA:

"Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama", objavio je HAK.