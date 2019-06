'Hajduk je trpio nepravde kroz 20 godina, ali sad su novi ljudi u HNS-u'

Hrvatska nogometna reprezentacija 10. listopada će kvalifikacijsku utakmicu za EURO protiv Mađarske ipak odigrati na splitskom Poljudu. Plod je to sastanka predstavnika HNS-a, Grada Splita i Hajduka u Splitu. Ipak, ostalo je to da Hajduk ima svoje zahtjeve koji su po Splićanima uvjet za potpuno "mirenje". O tome su sinoć u emisije Otvoreno HRT-a razgovarali izvršni direktor HNS-a Marijan Kustić, bivši hrvatski izbornik Miroslav Blažević, novinar Hrvatskog radija Marko Šivak i u Splitu Damir Petranović. Predstavnici Hajduka i splitski gradonačelnik nisu željeli doći u emisiju

'Dobro je da smo zajedno došli do nekih zajedničkih stavova i načina kako to riješiti. Ono što je bitno, ne bih otvorena pitanja vezivao uz reprezentaciju, ona je naša svetinja, inzistiramo na tome da reprezentacija mora igrati po cijeloj Hrvatskoj', rekao je na početku Kustić.

'Nema nikakvog ultimatuma, nego su ovo pitanja koja treba rješavati. Ovo su neka otvorena pitanja koja ćemo rješavati hodogramom koji smo zacrtali na sastanku', odgovorio je Kustić.

Dalmacija cijelo vrijeme hoće reprezentaciju u Splitu, podvala je da to Dalmacija opstruira, to radi samo HNS, organizacija koja je ustrojena kao mafijaška organizacija. Sramota je da jedan jedini klub, Hajduk, ustraje u posve normalnim zahtjevima. Kulušić, Svetina, to su ista lica od proteklih 20 godina', oštar je Petranović.