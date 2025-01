Hajdaš Dončić: Plenković je znao za kriminal u Hrvatskim šumama. I on mora otići'

"Dakle, on je čekao, jer se vjerojatno ispod tog žita krije nešto puno gore, vjerojatno neka ucjena, neki dealovi kojima je HDZ sklon. Imamo 32. ministra koji je otišao iz Vlade i najavu rata između DP-a i HDZ-a, ali vjerojatno rata za pozicije", ocijenio je.

"Do sada smo imali slučaj neodgovornog i bahatog ministra i potpredsjednika Vlade, koji je neprimjerenim ponašanjem koje je izvan zakona bio Plenkovićev ministar, a sada imamo riječ potpredsjednika Vlade kontra predsjednika Vlade, koji optužuje premijera da je znao za kriminal u Hrvatskim šumama i poljoprivredi i da je šutio, i još gore, savjetovao mu je da i on šuti o tome", rekao je Hajdaš Dončić na konferenciji za novinare.

'To je za izvanredne izbore'

Poručio je kako to govori da Plenković mora otići jer je "to već prevršilo svaku mjeru" - 75 posto građana Hrvatske prošle nedjelje mu je reklo "ne", a svakim se danom otkrivaju nove afere i nešto puno gore - da Plenković ne upravlja sustavom i Hrvatskom.

"Kad imate slabog premijera, imate slabu Vladu. To je za izvanredne izbore pa neka građani odluče tko je taj tko bi trebao upravljati Hrvatskom", istaknuo je. Hajdaš Dončić je naveo kako je Dabro prije svega otišao zbog snimke, no ključnim je ocijenio to što je Dabro progovorio o kriminalu.

"Bio je vrlo jasan da je za taj kriminal obavijestio i upozorio Plenkovića, koji je šutio. To je opasno. Plenković je šutio, ovdje se više ne radi o Dabri. Naravno da je njegovo ponašanje, osobito u okolnostima koje se događaju u hrvatskom društvu, u porastu nasilja, katastrofalno, ali ovo je sada nešto gore", ocijenio je čelnik SDP-a.

Upitan misli li da je Dabrina snimka puštena u javnost zbog toga što je upozorio na kriminal, Hajdaš Dončić je rekao kako to ne može tvrditi, ali i da je to nebitno.

Pri tome je bitnim naveo da je Plenković odgovoran za ministre koji sjede u Vladi, za nefunkcioniranje sustava i za to što je znao, a nije djelovao, ako tako kaže bivši potpredsjednik Vlade.

'DP ulaskom u brak s HDZ-om više ne postoji'

"Ako ga upozoriš na kriminal, taj kriminal moraš prijaviti, a osobito kada si premijer države. Što te sprječava da to ne istražiš? Osim ako nemaš neke svoje interese ili osim ako si vezan, pa ne smiješ ni ti o tome pričati", ocijenio je.

Upitan je li mu sporno to što Dabro ostaje glavni tajnik Domovinskog pokreta i vraća se u Sabor, Hajdaš Dončić je poručio kako DP ulaskom u brak s HDZ-om više ne postoji. "Nije problem DP ovdje, nego HDZ, problem je Plenković. On je ključni problem hrvatskog društva", zaključio je Hajdaš Dončić.