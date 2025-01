Dabro: 'Vi ne znate što je cajka, a što sevdah, nije to isto. Hoću li sad biti u novinama?'

Sandra Benčić komentirala je Dabrine tvrdnje o upozorenjima koja je navodno uputio premijeru u vezi s kriminalnim radnjama u Hrvatskim šumama i sektoru poljoprivrede.

“Činjenica jest da snimka postoji već neko vrijeme i da je sad puštena u javnost. Činjenica je i da imamo trećeg ministra koji govori o prijetnjama. Nataša Tramišak je govorila o prijetnjama, Davor Filipović o predatorima i sad Dabro. Ne možemo znati je li to istina, ali ministar na odlasku govori da je upozorio premijera o kriminalu u Hrvatskim šumama. Indicije da se tamo događaju nezakonitosti, dobivali smo i mi pa nije prvi put da čujemo tako nešto. Kao što nije prvi put ni da čujemo o malverzacijama s poljoprivrednim zemljištima", rekla je Benčić.

“U ponedjeljak ćemo pokrenuti inicijativu za osnivanje istražnog povjerenstva kako bismo sad bivšim ministrima dali mogućnost da se izjasne o tome kome su prijavljivali prijetnje, tko je za njih znao, tko im ih je upućivao i zašto nema kazneni postupaka oko toga.”

Također je naglasila kako javnost još uvijek nije čula premijerov stav o prijetnjama o kojima su bivši ministri govorili.

“Ako se utvrdi da je znao za prijetnje i sumnje u kriminal, onda je odgovoran jer je trebao to prijaviti. To me najviše zanima, što je znao”, zaključila je Sandra Benčić.