HAC traži izvođače za proširenje odmorišta Sesvete: Žele 40 specifičnih parkirnih mjesta

Hrvatske autoceste (HAC) u srijedu su raspisale natječaj za proširenje odmorišta Sesvete istok i zapad na autocesti A4, gdje bi se uredilo i 40 parkirnih mjesta za punjenje električnih automobila, a radovi su procijenjeni na 4,15 milijuna eura bez PDV-a.
Natječaj je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave, a ponude se primaju do 30. studenoga.
Odmorište je na dionici između Popovca i Svete Helene. HAC je u projektnom zadatku iz 2023. naveo da zbog količine prometa na tom dijelu autoceste treba proširiti plato i povećati broj parkirnih mjesta. Benzinske postaje s trgovinom i restoranom na obje strane odmorišta tada su već bile u obnovi.
Prema natječajnoj dokumentaciji, na odmorištu Sesvete zapad, uz kolnik prema Zagrebu, predviđena su 73 mjesta za osobne automobile, 20 za punjenje električnih automobila, šest za osobe s invaliditetom, četiri za autobuse, tri za kampere i 47 za teretna vozila. Uz kolnik prema Varaždinu, na odmorištu Sesvete istok, planirano je 69 mjesta za osobne automobile, 20 za električne, šest za osobe s invaliditetom, četiri za autobuse, tri za kampere i 29 za teretna vozila. Teretna vozila i osobni automobili parkirat će se u odvojenim dijelovima odmorišta.
Punionice nisu dio ovog posla. Izvođač će samo ispod parkirališta položiti cijevi i zdence za kabele, kako se kasnije ne bi razbijao novi asfalt, a punionice će postaviti tvrtka ZIPER EV Charging. Cijevi su predviđene za deset punionica.
Uklonit će se i 62 postojeća stupa rasvjete visoka šest metara, a umjesto njih postavit će se 74 nova, visoka deset metara, s LED svjetiljkama. Između parkirnih mjesta planirana je sadnja drveća, a predviđene su i sjenice s klupama i stolovima. Oborinska voda s parkirališta pročišćavat će se u separatorima ulja i goriva.
Ugovor s izvođačem trajat će 12 mjeseci od uvođenja u posao. Najpovoljnija ponuda birat će se prema cijeni, koja nosi 90 bodova, i iskustvu voditelja gradilišta, koje nosi do deset bodova.