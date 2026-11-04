HAC traži izvođače za proširenje odmorišta Sesvete: Žele 40 specifičnih parkirnih mjesta

Natječaj je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave, a ponude se primaju do 30. studenoga.

Odmorište je na dionici između Popovca i Svete Helene. HAC je u projektnom zadatku iz 2023. naveo da zbog količine prometa na tom dijelu autoceste treba proširiti plato i povećati broj parkirnih mjesta. Benzinske postaje s trgovinom i restoranom na obje strane odmorišta tada su već bile u obnovi.

Prema natječajnoj dokumentaciji, na odmorištu Sesvete zapad, uz kolnik prema Zagrebu, predviđena su 73 mjesta za osobne automobile, 20 za punjenje električnih automobila, šest za osobe s invaliditetom, četiri za autobuse, tri za kampere i 47 za teretna vozila. Uz kolnik prema Varaždinu, na odmorištu Sesvete istok, planirano je 69 mjesta za osobne automobile, 20 za električne, šest za osobe s invaliditetom, četiri za autobuse, tri za kampere i 29 za teretna vozila. Teretna vozila i osobni automobili parkirat će se u odvojenim dijelovima odmorišta.