Punionice električnih automobila privlačne su mete lopova: Veliki gubici diljem Europe

Lopovima su na meti kabeli koji sadrže šest do osam kilograma bakra. On se lako preproda, a razbojnici s dva takva kabela mogu zaraditi i do 160 eura
Europa ulaže milijarde u elektrifikaciju prometa, ali u mnogim državama pojavio se neočekivan problem: val krađa kabela punionica električnih automobila. Kako navodi medij autoportal.hr, zabilježeno je to u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Francuskoj, Italiji i Poljskoj, a nije nepoznato čak ni u Hrvatskoj. Lopovi prerežu kabele u kojima može biti nekoliko kilograma bakra, a lopov s dva takva može zaraditi i do 160 eura.
Financijske gubitke prati i pad povjerenja u industriju
Bakar koji se nalazi u svakom kabelu već je odavno postao cijenjeni metal na crnom tržištu. Riječ je o ključnom materijalu i u izradi motora te elektroničkih komponenti, a vodljivost struje mu je izvrsna. Njegova cijena na burzi premašuje 8000 eura po toni, a na otpadima za kilogram bakra možete dobiti oko osam eura.
Kabeli punionica za električne automobile su specijalizirani dijelovi koji se moraju naručiti od proizvođača pa njihova krađa može uzrokovati da budu nefunkcionalne između dva do četiri tjedna, u kojima operator gubi 100 eura dnevno.
Pozivajući se na analizu tjednika The Munich Eye, autoportal.hr ističe da svaka ovakva krađa znači tisuće eura troškova, a godišnji gubici ovih punionica na razini EU-a mjere se u desecima milijuna eura na godišnjoj razini.
Uz financijsku štetu, pati povjerenje u infrastrukturu za električne automobile, tim više jer ako vozač naleti na punionicu s prerezanim kabelom, s iduća stanica nerijetko može biti i kilometrima daleko.
Lopovi koriste električne rezače i baterijske pile
Kako bi se borili protiv krađa ovog materijala koji se lako preprodaje, operatori punionica krenuli su ulagati u mjere zaštite i nadzora, primjerice u GPS tragače koji svake tri sekunde šalju svoju lokaciju te izdaju upozorenje ako se kabel premjesti izvan dopuštene zone. Međutim lopovi su zato pronašli rješenje: omotavanje kabela aluminijskom folijom ili korištenje kombija presvučenim metalom koji blokiraju signal.
Kamere i senzore mogu biti učinkoviti, ali lopovi nose tamnu odjeću, kape i maske kojim skrivaju identitet, a i same snimke često nisu dovoljno kvalitetne za prepoznavanje. Najpouzdanijom mjerom pokazalo se ojačavanje kabela oblozima otpornima na rezanje. Ali njihova ugradnja znači i znatno povećanje troška.
S druge strane, policijska izvješća diljem Europe upozoravaju da su kradljivci bakra sve češće organizirane skupine s profesionalnim alatima kao što su električni rezači i baterijske pile. Kabele mogu prerezati za manje od minute i kombijem pobjeći s plijenom prije nego zaštitari uspiju reagirati.
Aluminij: Manje vrijedi lopovima, ali je preskup punionicama
Iako je bakar dragocjen zbog svoje električne provodljivosti, nije jedini takav metal. Stoga proizvođači razmatraju prelazak na aluminij jer na tržištu postiže cijenu od svega četiri eurocenta po kilogramu, što nije prevelika motivacija lopovima.
Međutim aluminij je manje provodljiv pa bi takvi kabeli morali biti znatno deblji i teži, a i više zagrijavaju pri punjenju. To znači još troškova za punionice koje bi onda morale imati dodatne sustave hlađenja.
U međuvremenu, autoportal.hr ističe da osim tehničkih rješenja, poput bolje rasvjete i nadzora punionice, stručnjaci ističu važnost 'sveobuhvatne prevencije' ovih krađa. To uključuje veće kazne i strože kontrole otkupa nelegalnog metala, ali i pomoć građana koji bi prijavljivali sumnjive okolnosti u blizini punionica za električne automobile.