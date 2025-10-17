Punionice električnih automobila privlačne su mete lopova: Veliki gubici diljem Europe

Europa ulaže milijarde u elektrifikaciju prometa , ali u mnogim državama pojavio se neočekivan problem: val krađa kabela punionica električnih automobila. Kako navodi medij autoportal.hr , zabilježeno je to u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Francuskoj, Italiji i Poljskoj, a nije nepoznato čak ni u Hrvatskoj. Lopovi prerežu kabele u kojima može biti nekoliko kilograma bakra, a lopov s dva takva može zaraditi i do 160 eura.

Financijske gubitke prati i pad povjerenja u industriju

Bakar koji se nalazi u svakom kabelu već je odavno postao cijenjeni metal na crnom tržištu. Riječ je o ključnom materijalu i u izradi motora te elektroničkih komponenti, a vodljivost struje mu je izvrsna. Njegova cijena na burzi premašuje 8000 eura po toni, a na otpadima za kilogram bakra možete dobiti oko osam eura.

Kabeli punionica za električne automobile su specijalizirani dijelovi koji se moraju naručiti od proizvođača pa njihova krađa može uzrokovati da budu nefunkcionalne između dva do četiri tjedna, u kojima operator gubi 100 eura dnevno.

Pozivajući se na analizu tjednika The Munich Eye, autoportal.hr ističe da svaka ovakva krađa znači tisuće eura troškova, a godišnji gubici ovih punionica na razini EU-a mjere se u desecima milijuna eura na godišnjoj razini.

Uz financijsku štetu, pati povjerenje u infrastrukturu za električne automobile, tim više jer ako vozač naleti na punionicu s prerezanim kabelom, s iduća stanica nerijetko može biti i kilometrima daleko.