MINISTAR UOČI UTAKMICE

Habijan iz Dallasa: 'Podcjenjivački pristup će našim dečkima biti dodatni vjetar u leđa'

L. Š.

17.06.2026 u 19:52

Damir Habijan - ilustracija
Damir Habijan - ilustracija Izvor: Cropix / Autor: Boris Kovacev
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Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan među je tisućama hrvatskih navijača koji će večeras u Dallasu bodriti Vatrene u ogledu protiv Engleske

'Siguran sam da će podcjenjivački pristup koji ponovno dolazi s druge strane našim dečkima biti dodatni vjetar u leđa', rekao je Habijan za 24sata uoči utakmice. Ministar je u SAD stigao dan ranije te je sudjelovao u navijačkoj povorci koju je organizirala udruga 'Mi Hrvati'.

'Jučer sam stigao u Dallas. Zajedno s hrvatskim veleposlanikom sudjelovao sam u povorci koju je organizirala udruga "Mi Hrvati". Bilo je odlično. Preko 5000 naših navijača iz Hrvatske, SAD-a i Kanade', rekao je Habijan za 24sata.

Dodao je kako je hrvatska navijačka atmosfera oduševila i brojne Amerikance koji su pratili događaj. 'Pokazali smo zajedništvo i pružili podršku našoj ekipi', poručio je. 'Utakmicu gledam na stadionu. Očekujem hrabar nastup i odličan rezultat', zaključio je Habijan.

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