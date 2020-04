Saborski zastupnik Nikola Grmoja (Most) pozvao je u srijedu hrvatsku Vladu da u aktualnoj krizi izazvanoj koronavirusom „brzo i odlučno“ ponudi mjere za mlade koji su tek ušli u svijet rada ili koji će tražiti prvi posao

Istaknuo je kako će se posljedice krize, koja je pogodila cijeli svijet, najviše odraziti na one koji su posljednji u lancu ekonomije, a to su radnici i to mladi. Iskustva prijašnjih kriza pokazala su da su najugroženiji mladi radnici, oni od 30 ili 35 godina života, rekao je u saborskoj raspravi na slobodnu temu.

Ovoga puta moramo biti pametniji, rekao je Grmoja, napominjući kako prvi podaci iz Europe govore da njihova nezaposlenost raste četiri do pet puta brže od nezaposlenosti starijih.