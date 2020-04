Hrvatski parlamentarni sustav kreće u utrku s koronavirusom. Redoviti termin parlamentarnih izbora bio bi najesen, no tada bi moglo doći do novog vala epidemije. Prema balonima koje vladajući HDZ pušta u javnost, izgledno je kako njima, na valovima rasta rejtinga, paše da izbori budu već u prvoj polovici srpnja. Kao opcija spominje se i kolovoz. Što vi mislite, kada bi bilo najbolje da se održe izbori?

No sve su glasnije spekulacije da bi Hrvatski sabor mogao biti raspušten i ranije kako bi se termin izbora pomaknuo na ljeto.

Aktualnom sazivu Hrvatskog sabora, devetom po redu, 'rok trajanja' istječe 14. listopada. Ako tada dođe do raspuštanja, parlamentarni izbori su izgledni između 15. studenog i 13. prosinca, dakle u kasnu jesen.

U ovoj situaciji nije izvjesno kakva će biti epidemiološka slika za tjedan dana, a kamoli najesen. Cjepiva nema, niti je vjerojatno da ćemo se protiv koronavirusa cijepiti najesen, stoga se spekulira kako bi se epidemija mogla sezonski vratiti već za koji mjesec. Ako ona opet bukne, na izbore će biti nemoguće izaći, što, ako se probije redovan rok trajanja aktualnog saziva Hrvatskog sabora, može dovesti do parlamentarne krize.

'Kada bi saborska većina glasala za svoje nešto ranije raspuštanje, s krajem proljetno-ljetnog turnusa zasjedanja, 15. srpnja, izbori bi se mogli održati u rasponu od 16. kolovoza do 13. rujna. Potonji termin bio bi i najbliži onome otprije četiri godine, 11. rujna. U slučaju da se Sabor raspusti s prvim danom jesensko-zimsko zasjedanja, 15. rujna, Milanoviću bi na raspolaganju za odluku o raspisivanju izbora bile nedjelje od 18. rujna do 8. studenoga. Uzevši u obzir to da Svi sveti nisu baš prikladan dan za parlamentarne izbore, na raspolaganju bi bili 18. i 25. listopada te 11. studenog', analizirao je politički analitičar, tportalov kolumnist Višeslav Raos.

No na valu podizanja rejtinga uslijed koronakrize HDZ u medijski prostor posljednjih dana intenzivno pušta probne balone iz kojih je vidljivo samo jedno – oni bi na izbore i prije kolovoza, već u prvoj polovici srpnja.

