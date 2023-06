Grmoja: Odluka Možemo! je njihova pomoć HDZ-u

'Posljednjih mjeseci svjedočili smo jako dobroj suradnji tih dviju stranaka oko 'afere Zambija', a ovo je moguće uvod u 'koaliciju Zambija', dakle stranaka Možemo! i HDZ', rekao je Grmoja na konferenciji za novinare u Splitu. Njemu osobno nije logična odluka stranke zagrebačkog gradonačelnika o odbijanju predizborne suradnje s SDP-om jer se dosad to činilo kao gotova stvar, a vjeruje da su na nju utjecali i 'pritisci na zagrebačku gradsku vlast'.

'Ova odluka dijelom ide na ruku HDZ-u, jer je jasno da bi dvije stanke ljevice u zbroju dobile više glasova zajednički nego pojedinačno, no s druge strane HDZ će sada imati problem oko mobilizacije svog biračkog tijela jer ih neće moći plašiti tom strašnom ujedinjenom ljevicom', smatra Grmoja. On smatra da je 'HDZ doveo Možemo u zabludu i prevario ih anketama po kojima su izjednačeni s SDP-om, dok u stvarnosti to nije tako'.