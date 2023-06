Grlić Radman: Sabljak zadovoljštinu treba tražiti preko odvjetnika, a ne političkih mentora

"Mislim da bi bilo pametnije, ako već smatra da želi imati neko pravedno zadovoljstvo ili zadovoljštinu, to morao učiniti preko odvjetnika, a ne političkih mentora", izjavio je ministar nakon otvaranja Veteranskog centra u Petrinji

Reagirajući na te tvrdnje, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je da Grmoja po uhodanom receptu obmanjuje javnost.

Podsjetio je da je Sabljak već vraćen na posao u Ministarstvo "ali s presudom, sankcioniran je da se ogriješio o radnu etiku s povredom radne dužnosti. Shodno tome je posljedica odluke da ima smanjenu plaću 20 posto, ali se Sabljak žalio. Prema tome, stvar je njegova”, rekao je Grlić Radman, dodavši da Sabljak ne radi ono što je u opisu njegovog radnog mjesta.

"On radi u Odjelu za konzularne poslove, no koliko čujem od kolegica i kolega, dosta vremena provodi na centrali (Ministarstva) na Zrinjevcu. Želimo utvrditi što on tamo radi; očito više vremena provodi u pisanju raznih žalbi i tužbi nego što ga provodi na svom radnom mjestu", naglasio je ministar Grlić Radman

Damir Sabljak vodi spor s Ministarstvom vanjskih poslova od 2016. godine, kada je nadležnima prijavio sumnje o zloupotrebi ovlasti i izvlačenju javnog novca.