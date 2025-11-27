Grmoja ipak za petak najavio sastanak članova Odbora za pravosuđe o Mirti Matić

Najprije je najavljivao da Odbor neće sazivati dok ne dobije očitovanje USKOK-a, nakon čega su članovi Odbora iz redova lijevo-liberalne oporbe prikupili potpise za sazivanje sjednice. Zahtjev za sazivanje sjednice Odbora potpisali su SDP-ovi Mišel Jakšić , Tonči Restović i Kristina Ikić Baniček , Urša Raukar Gamulin ( Možemo!) i Dalija Orešković (DOSIP).

Predsjednik Odbora Grmoja u četvrtak je, unatoč kontradiktornim izjavama, ipak z a petak najavio sastanak tog radnog tijela kako bi članovi dobili uvid u USKOK-ov dokument koji je zatražio vezano uz objave da je kandidatkinja predsjednika Republike Zorana Milanovića za predsjednicu Vrhovnog suda, sutkinja Mirta Matić , bivšem suprugu odavala informacije iz istrage.

Međutim, Grmoja ni nakon toga nije htio sazvati sjednicu, uz obrazloženje da je „istina o kandidatima važnija od procedura koje bi prikrile ključne informacije”. Članovima Odbora ponudio je da im svakom pojedinačno u prostorijama Odbora pokaže dokument, međutim, oni su to odbili tražeći sazivanje sjednice, na što je u konačnici ipak pristao pa će u petak u 10 sati iza zatvorenih vrata Odbor raspravljati o USKOK-ovu dokumentu o kandidatkinji Matić.

Grmoja je u četvrtak optužio lijevu oporbu da nije htjela čekati USKOK-ov dokument nego su htjeli da se sjednica održi što prije kako bi se to prikrilo, a za dopis koji je dobio kazao je da „nije ohrabrujući za kandidatkinju”. Ne znam jesu li se HDZ, Milanović i SDP dogovorili jer, neovisno o ovim informacijama, oni mogu izglasati tu kandidatkinju, ali to nikako nije dobro za hrvatsko pravosuđe, kazao je Grmoja.

Osvrnuo se i na izjavu predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića da ne vjeruje da bi predsjednik Republike predložio kandidatkinju koja nije prošla sigurnosnu provjeru, kazavši da je i Ivan Turudić prošao sigurnosnu provjeru pa smo, napominje, 'i lijeva oporba i ja bili protiv njegova imenovanja jer se sastajao sa Zdravkom Mamićem i lagao o tim sastancima'. To samo pokazuje dvostruke kriterije lijeve oporbe, oni sada trguju oko pozicije i nije sada bitno tko kompromitiran, a tko nije nego tko je 'naš', a tko 'njihov'. Što se tiče najave predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da će, ne sazove li Grmoja Odbor, on voditi računa o svojim ustavnim i zakonskim obavezama te u razumnom roku povući potez koji mu Poslovnik omogućuje, Grmoja je ustvrdio da je to samo pitanje njihova dogovora, jer ako se oni dogovore, kaže, to će biti samo formalnost.

Hajdaš Dončić je odbacio Grmojine navode i da je cilj ljevice bio spriječiti da se USKOK očituje o kandidatkinji Matić, kazavši da je njihov jedini cilj bio da se krši Poslovnik.

Orešković: Grmoja pokazao da ne zna postupati na institucionalan način

Urša Raukar Gamulin (Možemo!) podsjetila je da je Grmoja prije dva tjedna na kraju sjednice Odbora najavio da će tražiti informacije od USKOK-a o kandidatkinji Matić i nitko od članova Odbora nije imao ništa protiv. Nije, dodaje, sazvao sjednicu Odbora za tjedan dana što je usmeno najavio i kako nikakve informacije nije bilo nas je petero zatražilo sjednicu. Izvijestila je da joj je sinoć poslao link na svoj facebook status, što je ocijenila čudnim, dok joj je danas, navodi, pristupio i rekao da joj može pokazati taj dokument, na što je uzvratila da ne želi sama gledati dokument za koji tvrdi da je tajan nego da ga na uvid moraju dobiti svi članovi Odbora.