izbor šefa vrhovnog suda

Grmoja neće sazvati sjednicu Odbora za pravosuđe temeljem zahtjeva ljevice

M. Šu./Hina

26.11.2025 u 22:50

Nikola Grmoja
Nikola Grmoja Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja (Most) objavio je u srijedu da neće na zahtjev lijeve oporbe sazvati sjednicu tog tijela na kojoj bi se saslušavali kandidati za predsjednika Vrhovnog suda jer je dobio odgovor Uskoka o kandidatkinji Mirti Matić te mu je istina važnija od procedure.

"Odlučio sam ne sazvati sjednicu temeljem zahtjeva lijeve oporbe u predviđenom roku jer smatram da je istina o kandidatima važnija od procedura koje bi prikrile ključne informacije", objavio je Grmoja na Facebooku u srijedu navečer.

Dodao je da je danas primio povjerljiv dopis iz Uskoka čiji sadržaj nije nimalo ohrabrujući za kandidatkinju Mirtu Matić koju predlaže predsjednik Zoran Milanović.

Grmoja tvrdi da taj dopis otvara niz pitanja o podobnosti za najvišu pravosudnu dužnost u zemlji.

Poručio je pritom da će dokument Uskoka dati na uvid svim članovima Odbora te nakon što se upoznaju s činjenicama odrediti termin saslušanja kandidata za čelnika Vrhovnog suda.

Predsjednik Odbora za pravosuđe Grmoja ranije je najavio da neće sazvati sjednicu Odbora sve dok od Uskoka ne dobije odgovor je li kandidatkinja Mirta Matić odavala informacije iz istrage svom bivšem suprugu Tomi Ricovu.

No, članovi lijeve oporbe sakupili su dovoljan broj potpisa zastupnika zbog čega bi Grmoja sukladno saborskom Poslovniku morao sazvati sjednicu, što bi trebalo biti do kraja tjedna.

