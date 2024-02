Grbin: Žuri nam se na izbore da pokrenemo smjenu Turudića

Smatra da je oporbeni prosvjed u subotu uspio te ne samo da je ispunio njegova očekivanja, nego i više od toga, a procjenjuje da je na njemu bilo oko deset tisuća ljudi.

'Da, doista, građani loše žive i moramo ponuditi rješenja, nije dovoljno samo kritizirati. Pripremili smo program, no ovo s Turudićem je kap koja je prelila čašu. Čak si ni Franjo Tuđman, koji je imao apsolutnu moć, nije si dozvolio ovjeka poput Ivana Turudića postaviti na takvu poziciju. Nedavno smo imali aferu Mreža, vidjeli smo da se neki mediji kupuju, ali neki ne. Ti koje se ne može kupiti, želi im se začepiti usta lex AP-om. I nakon svega dolazi Turudić. Ljude je naprosto strah. Vidjeli smo ga kako laže, divim mu se. Onako lagati, to je nevjerojatna moć. Ljudi su na to reagirali', rekao je Grbin u intervjuu za N1. Protivi se dolasku Turudića na čelo DORH-a jer će onda on imati ovlasti zaustavljati istrage, što može ponovno dovesti do 'slučaja Žalac', kao i da čelnik DORH-a odlučuje o nadležnosti ako dođe do prijepora između DORH-a i Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO). Na pitanje žuri li mu se na izbore da bi spriječio Turudića da postane glavni državni odvjetnik, odgovorio je potvrdno.