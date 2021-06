Grbin otkrio na čemu će inzistirati u pregovorima s Možemo!; komentirao i Plenkovićeve istupe: 'Laki je malo nervozan'

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin izjavio je u srijedu kako očekuje suradnju sa strankom Možemo u Gradu Zagrebu, s IDS-om je u budućnosti spreman surađivati ako se prestane ponašati klijentelistički, a diskurs premijera Plenkovića prema novinarima nazvao je 'nekorektnim'

"Kao što sam više puta do sada rekao, tako ću i ponoviti - što je normalno, osim da ljevica surađuje s ljevicom?", rekao je Grbin uoči sastanka Predsjedništva stranke odgovarajući na pitanje novinara je li SDP spreman na suradnju s Možemo u Gradu Zagrebu.

Na novinarsko pitanje očekuje li poziciju predsjednika zagrebačke Gradske skupštine, Grbin je ponovio kako SDP u pregovore ulazi ne tražeći ništa, slušajući – kao manji koalicijski partner – želje i stavove onoga koji je dobio najveće povjerenje birača, "a kako će pregovori završiti, to vam u ovom trenutku ne mogu reći".

"Dakle problemi koji se u Zagrebu trebaju riješiti su brojni, i ja sam siguran da ćemo naći zajednički jezik u tome kako ih rješavati, prije svega na programskom nivou, a onda to kako ćemo to osigurati da se ostvari je stvar dogovora, pregovora, koji su tek pred nama", zaključio je šef SDP-a.

Po njegovim riječima, SDP će inzistirati na nekim stvarima u kojima već sad očekuje stopostotnu suglasnost s ljudima iz Možemo. To su, naveo je, potpuna transparentnost upravljanja gradom i gradskim financijama, racionalizacija gradske uprave, rješavanje brojnih nagomilanih prometnih problema u Zagrebu, kao i rješavanje raznih problema komunalne infrastrukture, primjerice, zbrinjavanje otpada.

Najavio je da će novo vodstvo SDP-a Grada Zagreba biti odabrano na jesen.

Na pitanje hoće li Ranko Ostojić s povratkom u Sabor zatražiti i mjesto potpredsjednika Sabora, Grbin je kazao kako ne vidi razloga za promjenu odluke predsjedništva SDP-a da potpredsjednica Sabora bude izabrana potpredsjednica stranke Sabina Glasovac koja, ocijenio je, odlično radi svoj posao.

Grbin nije želio komentirati post-izborni diskurs predsjednika Vlade Andreja Plenkovića prema novinarima, ustvrdivši kako Plenkovićeve "izjave o novinarima nisu korektne, nisu na mjestu, nisu primjerene".

"Laki je malo nervozan, nema druge rečenice na to", riječi su Peđe Grbina, uz opasku da je "to stvar pristojnosti, kućnog odgoja". "Svatko od nas ima oči, uši i vidi što on radi i kako govori", dodao je predsjednik SDP-a.