Grbin: Oporba pokreće opoziv ministra Grlića Radmana

„Sve ono što će pomoći hrvatskim građanima mi u SDP-u podržavamo i pozdravljamo, međutim, ne mogu sa sigurnošću reći da je ovo što je danas predloženo takva mjera. Vlada je četiri puta donosila mjere i sada je peta mjera na istom tragu, a mi i dalje imamo jednu od najviših stopa inflacije u Europi, i to na hranu koja najviše udara one koji imaju najmanje, no, i dalje ne dobivamo ništa sustavno”, ocijenio je Grbin nakon sjednice Predsjedništva stranke.

Naglasio je da trajnosti i sustava u ovome što se radi nema 'i to je sukus'.

Umjesto da se bankama koje se brutalno bogate na račun hrvatski građana zaprijeti i uvede porez kao što je to napravila Slovenija, oni s njima razgovaraju da bi nakon toga šef Udruge banaka rekao da u sljedećoj godini razmišljaju o povećanju kamate na pojedine oblike kredita. Time se Plenković ne hvali, dodao je Grbin.