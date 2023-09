Milanović o Grliću Radmanu: 'Radiš od svih budale i očekuješ da će ljudi blejati'

Predsjednik Zoran Milanović sudjeluje na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina. Sjednica je posvećena 80. obljetnici Rujanskih odluka o sjedinjenju Istre, Rijeke, Zadra i otoka s maticom domovinom Hrvatskom i 25. rujna – spomendana u Hrvatskoj

Prije sjednice dao je izjavu za medije, a na samom se početku dotaknuo svoje prethodnice Kolinde Grabar-Kitarović i njenih izjava u podcastu, piše N1. 'Drugi album grupe Clash 'Give them enough rope…' pa će se sami objesiti. Znači, dajte im dovoljno štrika pa će se već sami objesiti. Taj drugi dio ne piše, ali riječ je o staroj engleskoj uzrečici i poznatom albumu. Ostao bih na tome. Razumijem da se želiš oprati od nekih stvari, ali nemoj prljati nas. Ne znam koji je razlog, pitajte nju. Ili ću je ja na Općoj skupštini u New Yorku pitati, opet se ugurala tamo', rekao je predsjednik.

'Ona se želi svim silama oprati zbog odnosa s Vladimirom Putinom, koji je bio blizak. Ali, nemoj to raditi preko hrvatske grbače, nađi drugi način. Očito želiš negdje van. No, te fotografije gdje trčiš u mokroj majici po Lužnjikiju… Moskva se još trese od toga. Neću se opravdavati, to je imbecilno, dobio sam izbore, to je činjenica. Možda su mi pomogli Kinezi', rekao je uz osmijeh. Komentirao je i Gordana Grlića-Radmana i činjenicu da nije prijavio u imovinsku karticu milijunske iznose primljene na račun.

Milanović u Pazinu Izvor: Pixsell / Autor: Sasa Miljevic /PIXSELL





