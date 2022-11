Grbin o proračunu: Čuvajmo se, jao si ga nama; Bačić: Proračun je prije svega realan i uravnotežen, održiv i odgovoran

Za razliku od HDZ-a, saborska oporba u srijedu nije imala lijepih riječi za predloženi državni proračun za 2023., tvrdi da je promašen, ziheraški, lažan i napumpan, da nije dobar ni za koga, osim za državu i Vladu

Stalna je samo promjena i deficit proračuna, koji je za iduću godinu planiran u iznosu od 1, 8 milijardi eura, kaže Marin Lerotić (IDS), zabrinut što će se to pokriti novim zaduživanjem. Dakle, svaki dan se zadužimo za 32 milijuna kuna i tako 365 dana, navodi.

Vesna Vučemilović (HS) indikativnim drži da se za 2024. i 2025. planira stabilizacija, ali da nema više onih stopa rasta od pet posto. Inflacija bi iduće godine trebala usporiti na 5, 7 posto, no hrana i gorivo i dalje će biti skupi, a to će biti udar na standard građana, upozorava.

Siromašni plaćaju inflaciju, jer bogati imaju svoje nekretnine i štednje, kaže Božo Petrov (Most) i pita predstavnike Vlade imaju li snage reći ljudima što ih čeka u idućoj godini.

Oporba tvrdi da predloženi proračun pokazuje da Vlada nije spremna ni na kakve ozbiljne reforme, da će se usporeni rast gospodarstva i inflacija nastaviti i iduće godine i da će to najviše osjetiti najsiromašniji.

U godini u kojoj nas očekuje recesija, najavljujete štednju, predbacuje ministru financija Posavec Krivec, pitajući se trebaju li građani osjetiti još jednu recesiju na vlastitoj koži i tvrdeći da proračun vodi daljnjem raslojavanju društva.

Reformisti i Zeleno- lijevi blok hvale uvođenje besplatne prehrane za sve učenike osnovnih škola, no kažu da su to i sami zagovarali ranijih godina.

Damir Bakić (ZLB) primjećuje i da je za subvencioniranje stambenih kredita osigurano više sredstava nego ove godine, te navodi kako je dokazano da to direktno utječe na rast cijena nekretnina i ide na ruku financijskoj industriji, ne građanima.

Natalija Martinčević (Reformisti) kaže da proračun zanemaruje sjever Hrvatske i najavljuje da ga neće podržati.

Anka Mrak Taritaš (Glas) zadovoljna je što je u idućoj godini predviđeno više sredstava za kibernetičku sigurnost. Mi smo lani tražili više sredstava za to, no Vlada je naš amandman s podsmjehom odbila, sad su to ispravili, kaže.

Jeckov: Hoće li se kazniti jedinice s padom stanovnika?

HDZ-ovi partneri, klubovi nacionalnih manjina i SDSS-a, zadovoljni su proračunom. Nacionalne su manjine uglavnom zadovoljne djelom proračuna koji im je namijenjen, ali su zadovoljne i da Hrvati izvan domovine dobivaju povećana sredstva, kaže Furio Radin.

Dragana Jeckov (SDSS) pozdravlja više sredstva za obrazovanje, nastavak pomoći OPG-ovima, bolju infrastrukturu na područjima gdje žive manjine.

Upozorava, međutim, da će pad broja stanovnika u najsiromašnijim dijelovima Hrvatske srezati prihode lokalnih jedinica koje dobivaju iz Fonda fiskalnog izravnanja, pa apelira da se nađe način da se to amortizira.