Gradsko vijeće raspravlja o problemima na Marjanu, uključila se policija i DORH!

Splitski gradski vijećnici nastavili su raspravu o stanju u park šumi Marjan, prekinutu prije mjesec i pol dana zbog nedostatka kvoruma, a paralelno je potvrđena informacija da policija i Državno odvjetništvo provode izvide zbog navodnog pustošenja šume. Radi se o stablima koja su posječena bez 'doznake', odnosno koja nisu bila prethodno obilježena za uklanjanje: nadležne službe u početku su tvrdile da se radi samo o 19 stabala, potom je brojka narasla na nekoliko stotina, a u kaznenoj prijavi podnesenoj DORH-u spominje se čak 1.300

Sanacija Marjana pored toga je poskupjela, pa će umjesto zamišljenih dva milijuna kuna stajati najmanje pet milijuna kuna.

Gradsko vijeće o istoj temi raspravljalo je prije punih godinu dana i tada je zaključeno da borba s potkornjakom mora započeti odmah, no kasnilo se. Nije provedeno ni preostalih 11 zaključaka. Građanski aktivisti organizirali su se u inicijativu Naš Marjan i izvršili pritisak na vlast, a njihovim zahtjevima priklonio se gradonačelnik Andro Krstulović Opara - što je uzrokovalo teški raskol u samoj gradskoj vlasti. Na jednoj strani ostala je Javna ustanova za Marjan, koju vodi Kerumu bliski ravnatelj Damir Grubšić, a na drugoj gradonačelnikov krizni stožer. Po svemu sudeći, upravo je Javna ustanova podnijela kaznenu prijavu zbog nezakonite sječe.

Radovi na Marjanu istodobno kasne i umjesto početkom ožujka, mogli bi biti dovršeni tek usred ljeta.

'Dosad je obrađeno oko 40 do 50 posto planirane površine. U početku je bilo malo problema, no sada se radi optimalnom brzinom. Na južnim padinama sva zaražena stabla su uklonjena i šuma tamo više nije zaražena. Nije takva katastrofa kako se moglo pročitati u medijima, radi se stručno i odgovorno', kazao je koordinator za Marjan Nenad Ružić.

Petar Škorić (HDZ) smatra da se oko Marjana nepotrebno stvara histerija i da višedesetljetni nemar dolazi na naplatu ovoj gradskoj vlasti, dok Goran Kotur (SDP) upozorava da je upravo ova vlast izgubila 15 dragocjenih mjeseci i da je u sanaciju krenula pogrešnim putem. Ante Čikotić (Most) založio se za ukidanje Javne ustanove, koja je od 2011. godine do danas potrošila 60 milijuna kuna i zapošljava šezdesetak ljudi, a smatra i da su se dosadašnji radovi odvijali suprotno Zakonu o šumama.

'Iz primjera ustroja slične ustanove koja upravlja park šumom Maksimir vidimo da je u njoj tek 12 zaposlenih, dok se za provođenje šumarskih poslova angažiraju kooperanti. Stoga smatram da je sazrelo vrijeme da se provede restrukturiranje i zato predlažem da donesemo zaključak o pokretanju restrukturiranja Javne ustanove za upravljanje park šumom Marjan u skladu s primjerima pozitivne prakse u Hrvatskoj. To je jedini način da osiguramo da se ovakvo zanemarivanje šume i besmisleno trošenje novaca iz gradskog proračuna od 7,5 milijuna kuna godišnje više ne ponavlja u budućnosti', kazala je Kristina Vidan u ime stranke Pametno.

Stručnjak Milan Pernek upozorio je da je potkornjak prisutan oduvijek, no da se aktivirao prije svega zahvaljujući klimatskim promjenama i porastu temperature. 'U Dalmaciji trenutno postoji najmanje dvadeset poznatih lokacija s jednakim problemima', kazao je.

Gradonačelnik Andro Krstulović Opara na koncu sjednice obratio se vijećnicima. 'Potpuno je vidljivo da su emocije prevladale, moja uprava i ja i moje kolege činimo sve za spas Marjan. Vrijeme za optužbe, molim vas, ostavite za svoje konferencije. Upućene strelice govore o vama, a vi razmislite jesu li one za traženje rješenja ili za protivniku zadati rane. Mene neće omesti u cilju, a to je spas Marjana', kazao je i potom predložio dva zaključka: prvi glasi da se podržavaju izvješća stručnjaka sažeta u mjerama koje je predstavio koordinator Nenad Ružić, dok bi po drugom on dobio zadatak 'osigurati dostatna sredstva za borbu protiv potkornjaka'. To je izazvalo salve negodovanja od strane oporbe, koja smatra da se od njih traži 'bjanko potpis'.

Potom su svi vijećnici poslani na ručak, a tijekom poslijepodneva će pokušati dogovoriti zajedničke zaključke.

Odmah nakon završetka tematske sjednice o Marjanu započet će i iduća,. Redovna sjednica Gradskog vijeća s četrdesetak točaka dnevnog reda. Očekuje se da će trajati do večernjih sati, a potom i cijelu srijedu.