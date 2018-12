Gradovi i općine dodjeljuje božićnice umirovljenicima, pogledajte o kojim je iznosima riječ

Oko četrdeset gradova i općina isplatit će božićnice umirovljenicima i socijalno ugroženim građanima. One će se kretati od 100 do 500 kuna, ovisno o općini i gradu koji isplaćuju božićnice te o samoj visini mirovine

Više od 1.500 umirovljenika u Vinkovcima već ovog četvrtka i petka mogu podignuti svoje božićnice. Za one s primanjima do 1.000 kuna novčana pomoć iznosi 400 kuna, 300 kuna za one od 1.000 do 1.500 kuna te 200 kuna za umirovljenike s mirovinom od 1.500 do 2.000 kuna.

Dok Ozalj dodjeljuje novčanu pomoć starijim građanima čija mirovina ne prelazi 1.500 kuna, pa će oni koji mjesečno primaju do 1.000 kuna dobiti 400 kuna. Umirovljenici čije mirovine iznose od 1.000 do 1.500 kuna dobiti će 300 kuna, a da bi ostvarili to pravo moraju se javiti u Grad i podnijeti zahtjev.

U Osijeku će božićnice dobiti umirovljenici i socijalno ugroženi. Glavni uvjet je da mirovina ne prelazi 2.000 kuna, a podjela se vrši u tri kategorije s obzirom na cenzus. Tako će 300 kuna dobiti oni s primanjima do 1.000 kuna, 200 kuna umirovljenici sa 1.000 do 1.700 kuna, a svega stotinu kuna od toga do 2.000 kuna, kako donosi RTL .

Trogirski umirovljenici nalaze se u jednakom položaju kao Vinkovački, pa će podjela biti po istim kategorijama od 200 do 400 kuna. Jedina razlika je ta što će ove godine više umirovljenika dobiti božićnice jer je cenzus povećan na 2.000 kuna u odnosu na lani.

U Solinu novčana pomoć ostvaruje se u obliku bonova, a podjela je sljedeća. Bonove u iznosu od 300 kuna dobiti će umirovljenici do 1.300 kuna mirovine, a od 200 kuna oni do 2.300 kuna. Pravo na bon od 300 kuna imaju i socijalno ugrožene obitelji, dok umirovljenici s inozemnim primanjima ne mogu dobiti božićnice.

Stariji građani Metkovića koji imaju mirovine do 1.500 kuna dobit će 300 kuna, a oni do 2.000 kuna dobit će 200 kuna. Kako bi ostvarili to pravo moraju se prijaviti do 10. prosinca. U Belom Manastiru dodjeljuje se iznos od 150 kuna i to za sve umirovljenike koji primaju do 2.500 kuna. Dok će Garešnica isplatiti 200 kuna onima čija su primanja do 1.500 kuna.

Božićnicu od 300 kuna u Zaboku će dobiti umirovljenici s mirovinom do 1.000 kuna, a 200 kuna oni s mirovinom do 2.000 kuna. Općina Donji Mihaljevac isplaćuje 200 kuna starijim mještanima s mirovinama do 2.000 kune, Kloštar Ivanić 100 kuna, a Ljubešćica je povećala iznos sa 100 na 150 kuna. Ovisno o cenzusu, umirovljenici u Klinča selu dobit će 100 ili 200 kuna.