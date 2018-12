U Osijeku božićnice za umirovljenike i socijalno ugrožene građane

U ovogodišnjem osječkom gradskom proračunu za božićnice umirovljenicima i socijalno ugroženim građanima namijenjeno je 1,25 milijuna kuna, a božićnice će biti isplaćene svim umirovljenicima koji imaju prebivalište na području Osijeka, čija primanja ne prelaze iznos od dvije tisuće kuna u mjesecu studenome, najavili su u utorak u osječkoj Gradskoj upravi

Prvi potpredsjednik osječkog Gradskog vijeća Drago Šerić najavio je na konferenciji za novinare da će se božićnice umirovljenicima isplaćivati na temelju ispisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Umirovljenici su razvrstani u tri skupine - prva su oni koji imaju mirovinu do 1.000 kuna i oni će dobiti 300 kuna božićnice. Druga skupina su umirovljenici s mirovinom od 1.001 kune do 1.700 kuna i njima je namijenjena božićnica u iznosu od 200 kuna, a treća skupina su oni koji imaju mirovinu od 1.700 do 2.000 kuna, koji će dobiti 100 kuna božićnice.

Božićnice će se početi isplaćivati idućeg tjedna na kućnu adresu putem Hrvatske pošte.