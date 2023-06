Gradonačelnik Kutine: U kratko vrijeme, sjeverni dio grada pretvorio se u rijeku

Na pitanje tko je odgovoran za održavanje s obzirom na to da se ovakvi scenariji ponavljaju unazad nekoliko godina, Babić odgovara kako u gradu i okolici postoji nekoliko kritičnih točaka.

'Vjerujemo da će se to riješiti izgradnjom akumulacijskog jezera, takozvane retencije Polojac. To je investicija Hrvatskih voda, ona je sada u fazi realizacije i rješavaju se imovinsko-pravni odnosi. Očekujemo da bi početak gradnje tog jezera bilo sredinom sljedeće godine. To jezero će sigurno rasteretiti grad Kutinu. Praktički sve ove vode koje dolaze s područja Moslavačke gore, sa sjevera Kutine i opterećuju prolaze kroz sam centar grada trebalo bi primiti jezero', kazao je gradonačelnik.