Gradonačelnica koja je uzburkala duhove: Supetar je grad koji nudi pogodnosti otočnog života, a najveći je problem naći najam za stan tijekom cijele godine

Supetar i cijeli otok Brač prekrasna su sredina za život. Jedan smo od devet gradova u RH koji usprkos negativnim trendovima bilježe porast broja stanovnika. To je pokazatelj da nam ljudi dolaze, rekla je u emisiji Nu2 supetarska gradonačelnica Ivana Marković.

- Usred COVID-a sve veći se broj ljudi okreće poljoprivredi, malim obiteljskim gospodarstvima, rekla je te dodala kako Supetru nedostaje zdravstveni kadar i kako se suočavaju s velikim nedostatkom tog kadra.

Marković smatra kako ne postoji sinergija između strategije koju provodi Vlada o temi zdravstva prema otočnim i ruralnim sredinama. Smatra da se jedinice lokalne samouprave mogu iskoristiti kako bi se privukao zdravstveni kadar koji bi došao živjeti i raditi na otok.

Naglasila je da se Brač trudi i osam čelnika lokalne samouprave potpisalo je sufinanciranje za plaće ginekologa i pedijatra. Uz redovitu plaću daje se stimulacija od 8 tisuća kuna po zaposleniku.

- Mi to ne možemo sami odraditi. Potrebna je pomoć države, naglasila je Marković.

Što se tiče cijena stanova u Supetru, one su narasle i, kako kaže, cijena od 2200 do 2300 eura po četvornom metru je velika.

- Najveći problem je naći najam za stan tijekom cijele godine. Svatko će iznajmiti tijekom zime, ali ljeti se trebate iseliti, rekla je gradonačelnica.

Zbog tri stvari gradonačelnica Supetra postala je poznata na nacionalnoj razini. Prva je kada je povukla naknadu nogometnom Torcida kupu zbog incidenta u Supetru, kada su pretučeni radnici srpske nacionalnosti koji su govorili srpski na rivi, druga kada je odbila financiranje Počasnog bleiburškog voda i treće zbog sukoba s privatnim hotelskim poduzećem.

- Naučena sam da gledam ljude kakve vrijednosti zastupaju i nikada nisam bila odgojena da gledam kakve je netko vjere i nacionalnosti, rekla je i dodala kako ima sreće što surađuje s ljudima koji imaju svoje škole i zanimanja te nemaju političke borbe.

Smatra da je upravo to razlog zašto su uspješni u svojoj sredini. Govori da ako su to kriteriji za "hrvatstvo", onda se ona može uspješno uklopiti u to.

Na pitanje je li izložena nasilju na društvenim mrežama, Marković je rekla da kada se upustila u karijeru smatrala je da javni dužnosnik treba imati jasan stav koji zastupa, te je ona svoje stavove izrekla. Kako kaže, nije bila svjesna reakcija koje su se dogodile nakon toga.

- Razveselile su me stotine mailova nakon toga. Bilo je vidljivo da u našem društvu postoji tiha većina koja pozdravlja ovakve stavove, ali sam imala i ružnih prijetnji, rekla je.

- Nakon 9 godina mandata čovjek zaboravi ružne stvari i sjeća se samo onih lijepih. Dokazujemo da se i u maloj sredini mogu napraviti zajedničkim radom i lijepe stvari, naglasila je.