Sezona ide prema vrhuncu, a Jadrolinija tone. Što se događa?

Na to je ovog tjedna upozorila saborska zastupnica i gradonačelnica Supetra Ivana Marković , slikovito kazavši da je prošlog tjedna brže stigla od Zagreba do Splita , nego od Splita do Supetra .

Među njima se nalazi i trajekt Marko Polo, donedavno najveći u floti. Tportal je prije više od tri mjeseca pisao o blamaži nacionalne tvrtke kada je upravo zbog njega ukinuta jedina trajektna veza između Hrvatske i Italije.

Tada je objašnjeno da će 'zbog zabilježenih znatnih kašnjenja u remontnom ciklusu brodova Jadrolinije te nužnosti i prioriteta održavanja državnih linija' prekid linije između Splita i Ancone trajati do sredine travnja - no to se, eto, produžilo sve do danas.

'Kada je riječ o međunarodnoj liniji Split - Ancona, ponovno uspostavljanje planirano je za 19. lipnja, a održavat će je brod Marko Polo', rekli su za tportal iz Jadrolinije.

Trajekt Marko Polo nakon probne plovidbe odmah se pokvario

Dodajmo da je trajekt Marko Polo u subotu ujutro ubrzo nakon isplovljavanja zbog kvara bio izvan funkcije. Koordinatorica Jadrolinije Jelena Ivulić izjavila je za Hinu da je bila rije​č o tehni​čkom kvaru na turbopuhalu glavnog motora​ i dodala da se takve situacije događaju te da su ih oni spremni rje​šavati​.

'Ovaj je problem rije​šen za manje od 24 sata. Djelatnici Jadrolinije i pomorci daju sve od sebe da odr​že linije u ovom zahtjevnom dijelu godine i suo​če se sa svim novonastalim situacijama. Trajekt Marko Polo preuzima liniju danas u 17 sati iz Splita za Stari Grad​', rekla je Ivulić u subotu popodne.