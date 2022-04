[FOTO/VIDEO] Milanović na otvaranju vatrogasne zgrade na Braču: Ovaj otok je Europa puno prije nego što su došli europski fondovi

Predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je u srijedu u Supetru na Braču nazočio otvaranju vatrogasnog doma vrijednog 22 milijuna kuna, poručio da svaki euro iz fondova Europske unije treba uzeti i svrhovito iskoristiti

"Ovaj otok je Europa puno prije nego što su došli europski fondovi. On je Europa po kulturi svojih ljudi, njihovim radnim navikama, znanjima i vještinama. On je Europa po uređenoj infrastrukturi još od prije trideset i više godina. On je Europa danas kada gledamo ovaj objekt financiran gotovo 80 posto novcem iz EU. To ja zovem ispunjenjem svrhe", rekao je Milanović.

Želja da Hrvatska od primatelja u EU postane davatelj

Dodao je kako EU ne gleda emotivno, ni pozitivno, a još manje negativno. "Ali dok god moramo neka svoja prirodna prava - koja kao nacija i kao država imamo - trgovati na neki način s Bruxellesom, onda je mjera uspjeha svaki euro koji je Hrvatska uzela od onih koji se nude. Svaki treba uzeti i to za svrhovite, dobre stvari", poručio je.

"Ovo je dobra stvar, ovo je sigurnost, očuvanje imovine, mira i spokoja ljudi. Moj poziv i posao zadnjih desetljeća privatno mi je donio puno ružnih stvari, ali još više lijepih stvari. Jedna od tih lijepih stvari je svjedočanstvo o tome što su Bračani napravili u dalekim krajevima svijeta koje sam imao sreće obići. Gdje god dođeš i vidiš Bračane, kao i Hvarane, vidiš uspjeh u dalekim svjetskim bespućima (...)."

Uvijek su Bračani, rekao je Milanović, pokazivali kako nisu ljudi koji će prevaliti put preko cijelog globusa da bi se zadovoljili bilo čime, nego su uvijek za korak ili dva ispred drugih.