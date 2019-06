Grabar-Kitarović: Moj sljedeći projekt je decentralizacija Hrvatske

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u razgovoru za HTV u utorak je ponovno naglasila važnost brendiranja Hrvatske, a uz to je najavila novi projekt decentralizacije Hrvatske te poručila da se na svaku osobu koja se kandidira na predsjedničkim izborima treba gledati kao na ozbiljnog kandidata

'Ne mislim da sam popularnija, mislim da američka publika prepoznaje mnoge nogometaše. Pitaju me mnogi za nogometaše i izbornika Dalića. Dobro je to da smo pokazali jednu sinergiju. To mora poticati naš brend. Ne možemo govoriti o Hrvatskoj kao samo o lijepoj zemlji nadajući se da će to privući ulaganja, već se svi tako moramo ponašati'.

Predsjednica kaže da neće govoriti o imenima dodajući da to ljudi sami prepoznaju. Dotaknula se i rezultata izbora za Europski parlament.

'Europski izbori mogu biti usporedivi, ali ne sasvim s nacionalnim, kako predsjedničkim, tako i parlamentarnim. Građani su birali ljude koji su prepoznatljivi, koji su pokrenuli neke inicijative. Ali koliko ljudi zna tko je hrvatski povjerenik u Europskoj komisiji? Držim da hrvatski povjerenik mora često biti u Hrvatskoj i objasniti zašto je u Bruxellesu. Naš se državni sustav mora dokazati Hrvatskoj, koliko štiti hrvatske interese u Bruxellesu. Apsolutno sve države dolaze u Bruxelles sa svojim idejama i zahtjevima. Mi moramo prepoznati što je autentično, hrvatsko. Želim Hrvatsku maknuti s Balkana, čak se više ne spominje kao dio regije s velikim r. Mi se moramo od toga odmaknuti te je to dio brendiranja Hrvatske. Moramo dokazati da je Hrvatska sazrela kao članica Europske unije i NATO-a'.

Što se tiče objave hoće li se kandidirati na predsjedničkim izborima ili ne, za sada još uvijek nema odgovora.

'O tome ćemo kada dođe vrijeme, sve u svoje vrijeme. Ja sam potpuno posvećena svojem poslu. Bez obzira je li to brendiranje, je li to briga o blokiranima, je li to posjet Slavoniji i Baranji gdje ljude treba ohrabriti da ostaju ovdje, da li je to rad u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Dalmaciji... Tu sam do posljednjeg dana mandata, a izbori i kandidature će doći sve u svoje vrijeme. Ne smijemo gubiti vrijeme za izbore'.

Propitkujte političare što s napravili do sada. Naveliko se priča o nekim mogućim kandidatima, a sve se češće spominje ime Miroslava Škore. Gleda li na njega kao na ozbiljnog protukandidata? 'Na svaku osobu koja se kandidira treba gledati kao na ozbiljnog kandidata. Zašto podcjenjivati bilo koga? Mi smo se u Hrvatskoj borili za demokraciju te se svatko može kandidirati za predsjednika države. Što biste vi novo mogli ponuditi građanima u sljedećem mandatu?.

Kad izlazite na izbore s pozicije predsjednika države, postoje neki elementi koji vam otežavaju cijelu sliku. Morate objasniti što ste napravili, kako se vaš predizborni program mijenja u odnosu na to što ste naučili. Ove moje 4,5 godine su bile neprocjenjivo važne kako bi prepoznala prave, istinske probleme. Nemate tu viziju dok ste u oporbi ili negdje vani'.

Dotaknula se i pitanja decentralizacije Hrvatske, koji označuje kao sljedeći projekt.

'Poput brendiranja, napravit ćemo i na tom polju preporuke Vladi i mislim da bi ih Vlada u onom dijelu koji je izvediv, trebala prihvatiti. Projekt koji želim istaknuti je i projekt zagađenja zraka u Slavonskom Brodu. Trebalo je puno razgovora. Kada je to riješeno, to je bila vijest za jedan dan. Odmah se krenulo u nove afere, krećemo u neke nove negativne stvari. Budimo malo pozitivniji. Nemojmo govoriti "Danke Deutschland, danke Osterreich", nego zahvalimo sebi na mnogim stvarima koje smo učinili. Prije svega našim braniteljima i Domovinskom ratu. U okviru cijele akcije brendiranja mora biti rebrendirano da nas drugi ne bi brendirali, odnosno da nam ne bi stvarali imidž kakav danas pokušavaju stvarati ili već stvaraju u nekim dijelovima svijeta', zaključila je predsjednica Grabar-Kitarović.