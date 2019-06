Grabar Kitarović suzdržano o potpori HDZ-a na predsjedničkim izborima: Sve u svoje vrijeme

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u subotu nije željela komentirati unustarstranačke sukobe u HDZ-u, istaknuvši kako je njezina temeljna zadaća stabilnost državnih institucija te promicanje hrvatskih nacionalnih i državnih interesa.

Iako sam bila kandidat HDZ-a i još nekih stranaka sada sam nestranačka osoba i predsjednica svih građana u RH, i nikada ne komentiram rad svojih prethodnika, niti bilo koga tko je obnašao dužnost predsjednika Vlade, ili bilo koju visoku funkciju, tako niti unutarstranačke odnose bilo koje stranke, istaknula je predsjednica u izjavi medijima nakon svečane sjednice osječko-baranjske Županijske skupštine.

Poručila je i kako je njezina zadaća temeljem Ustava "stabilnost državnih institucija". "Sve dok ona nije ugrožena, to nije pitanje za mene, to je pitanje za samu stranku, i u to se mogu i ne smijem uplitati", kazala je predsjednica upitana hoće li unutarstranački sukobi u HDZ-u utjecati na njezinu eventualnu predsjedničku kandidaturu .