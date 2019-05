Grabar-Kitarović o izborima: Političari se moraju promijeniti, ne želimo više one koji su udaljeni od svog naroda

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja u ponedjeljak boravi u posjetu Portugalu, pozvala je hrvatske političare izabrane u nedjelju u Europski parlament da ondje brane hrvatske interese.

Rezultati europskih izbora su, smatra, pokazali kako narod više ne želi političare "udaljene od svog naroda nego one koji ga slušaju i suosjećaju s njime".

"Mi danas cijeli dan putujemo pa nisam vidjela konačne rezultate. No, oni očito pokazuju ono što govorimo čitavo vrijeme, da se političari moraju promijeniti. Ovo je poruka svima. Ne želimo više političare koji su udaljeni od vlastitog naroda, nego želimo one koji nas slušaju, želimo one koji nas razumiju, koji suosjećaju s nama i koji govore u naše ime", rekla je Grabar-Kitarović za Hinu u Carcavelosu, mjestu udaljenom 20 kilometara od Lisabona, nakon što je održala predavanje na tamošnjem ekonomskom fakultetu.