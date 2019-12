Zoran Milanović bez pardona raspalio po Grabar Kitarović i Plenkoviću

Predsjednički kandidat Zoran Milanović u nedjelju je prilikom druženja s građanima Sinja novinarima izjavio da u svoju pobjedu vjeruje zbog volje, energije, iskustva, ali i zbog razboritosti glasača.

Na pitanje je li se kampanja spustila na osobni nivo s obzirom na to da je Kolinda Grabar Kitarović u subotu u Kninu u svom govoru govorila upravo o njemu i da nije podnosio proslavu "Oluje", on je za nju kazao da je pjevačica. „To nije istina. Ja za nju to nisam rekao. To što je ona rekla nije ništa osobno, to je njeno mišljenje, ali to je potpuna neistina. Radi se o osobi koja je prvi put u mimohodu u Vukovaru bila kada je bila kandidatkinja za predsjednicu Republike. Kao ministrica vanjskih poslova i Sanaderovoj pobočnici nije joj palo na pamet da se pojavi u Vukovaru i onda se usudi komentirati što drugi osjećaju prema Kninu”, izjavio je Milanović, kandidat SDP-a i još 12 stranaka. Dalje je rekao da on, kao i ona, nije bio u Kninu, ali "bar ne laže kao ona okolo i ne priča bajke", no zato su bili njegovi bliski prijatelji koji, interesantno, kao vojni zapovjednici i osloboditelji Knina nisu nakon 1995. uopće odlazili u Knin dok ta proslava nije počela 2000. kada premijer nije bio Sanader, ni Grabar-Kitarović već Račan.

Na zamolbu novinara da obrazloži na što je mislio kada je rekao da Plenković nikada nije imao lijepe riječi za Franju Tuđmana, odgovorio je kako je dosta laganja i da je bio poprilično suzdržan cijelo vrijeme. "Vrlo dobro se zna da - ako već nije držao ruke u džepu kad je svirala hrvatska himna - ta ruka je počela putovati prema dijelu toraksa prije nekoliko godina kada je ušao u HDZ. Rekao sam o tome jučer sve. Smetaju me te sitne, jeftine laži, karijerističke, ali je to tako i to u Hrvatskoj kod jednog broja ljudi očito prolazi. Ja ću se tome suprotstavljati verbalno, a onda očekujem i spreman sam prihvatiti kritiku na svoj račun", poručio je. "Ono što je rekla Grabar-Kitarović nije istina", rekao je, uz ostalo, Milanović i dodao da se ona protivila organiziranju vojne parade u Zagrebu, a ne on koji je to organizirao zajedno s Kotromanovićem i Ostojićem. Ustvrdio je da su HDZ- ovci, kada im je majka, figurativno rečeno, šaputala na uho "naučili što se smije raditi, potkradati, dobivati kredite bez kamatne stope kao Grabar Kitarović", što je "njemu i njegovim kolegama koji nisu bili ne HDZ- ovci, nego uopće stranački ljudi, bilo nedostupno". "Naši roditelji su, ako su imali neku imovinu, morali prodavati da bi se mi mogli skučiti jer smo radili za 200 njemačkih maraka. Ali ne ako si HDZ- ovac i ta priča ne prestaje", rekao je, uz ostalo, Milanović